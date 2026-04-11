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मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, हालत गंभीर, हिरासत में 3 महिलाएं

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 12 वर्षीय एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है. इस मामले से न सिर्फ स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं को हिरासत में लिया है, जिनकी भूमिका इस जघन्य अपराध में संदिग्ध बताई जा रही है.

12 साल की बच्ची से दुष्कर्म: प्रारंभिक जांच के अनुसार, हिरासत में ली गई महिलाएं पीड़ित बच्ची के परिवार की परिचित बताई जा रही हैं. आरोप है कि तीनों महिला बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ एक किराए के मकान में ले गईं, जहां पहले से मौजूद एक युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.

तीन महिलाओं ने झांसा देकर कमरे में किया बंद: घटना के बाद मामले को दबाने की भी कोशिश की गई. परिजनों का आरोप है कि वारदात के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी महिलाओं ने उसे दवाइयां देकर चुप कराने का प्रयास किया. जब स्थिति गंभीर हुई तो सभी आरोपी वहां से फरार हो गए.

12 साल की बच्ची से दुष्कर्म (ETV Bharat)

अस्पताल में भर्ती: घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है. उसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.