डर्ट बाइक पर कांवड़ यात्रा पर निकली हरियाणा की बेटी दीक्षा, 12 साल की बिटिया दे रही ये संदेश
हरिद्वार से जल लेकर जा रही है, 7वीं की छात्रा है दीक्षा, खास अंदाज लोगों को भाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 1:31 PM IST
मुज़फ्फरनगर: कांवड़ यात्रा में इस बार कई अनोखी कांवड़ें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इन्हीं में हरियाणा की 12 साल की दीक्षा की कांवड़ यात्रा भी शामिल हैं, दीक्षा कक्षा 7 की छात्रा हैं. अपनी छोटी मिनी डर्ट बाइक पर कमर के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा के साथ हरिद्वार से जल लेकर अपने घर की ओर बढ़ रही हैं. बाइक पर अपने साथ भगवान शंकर को लेकर जा रही दीक्षा को लोग रोड पर ठहर कर देख रहें.
कांवड़ यात्रा का उद्देश्य बस इतना: वह रोज लगभग 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा करती हैं. दीक्षा का कहना है कि उसकी कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को शाकाहार अपनाने के लिए प्रेरित करना और पशुओं के प्रति दया का भाव जगाना है.
गौ माता को मिले राष्ट्र माता का दर्जा: उसने विशेष रूप से गौ माता के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि वह चाहती हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और समाज में उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़े.
सफर में पिता-चाचा का साथ: इस पूरी यात्रा में उसके पिता और चाचा भी साथ चल रहे हैं. उसने कहा कि उसके पास जल कम है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे बड़ा सहारा है.
नन्ही उम्र में इतनी बड़ी सोच और धार्मिक आस्था के साथ यात्रा कर रही दीक्षा को देखने के लिए रास्ते भर लोग रुक रहे हैं. उसकी छोटी डर्ट बाइक और भोले बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा लोगों को आकर्षित कर रही है. आस्था, सेवा और सामाजिक संदेश का यह अनूठा संगम कांवड़ यात्रा में लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बना हुआ है.
ये भी पढ़ें- कांवड़ यात्रा 2026: कंधे पर एक तरफ बेटियां, दूसरी तरफ गंगाजल, अलीगढ़ के संजू बाबा की अनोखी कांवड़ यात्रा