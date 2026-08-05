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डर्ट बाइक पर कांवड़ यात्रा पर निकली हरियाणा की बेटी दीक्षा, 12 साल की बिटिया दे रही ये संदेश

मुज़फ्फरनगर: कांवड़ यात्रा में इस बार कई अनोखी कांवड़ें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इन्हीं में हरियाणा की 12 साल की दीक्षा की कांवड़ यात्रा भी शामिल हैं, दीक्षा कक्षा 7 की छात्रा हैं. अपनी छोटी मिनी डर्ट बाइक पर कमर के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा के साथ हरिद्वार से जल लेकर अपने घर की ओर बढ़ रही हैं. बाइक पर अपने साथ भगवान शंकर को लेकर जा रही दीक्षा को लोग रोड पर ठहर कर देख रहें.

कांवड़ यात्रा का उद्देश्य बस इतना: वह रोज लगभग 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा करती हैं. दीक्षा का कहना है कि उसकी कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को शाकाहार अपनाने के लिए प्रेरित करना और पशुओं के प्रति दया का भाव जगाना है.

गौ माता को मिले राष्ट्र माता का दर्जा: उसने विशेष रूप से गौ माता के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि वह चाहती हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और समाज में उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़े.