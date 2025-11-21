ETV Bharat / state

12 साल की मूक-बधिर बच्ची से हैवानियत, शादी समारोह से लौटने के दौरान बहलाकर ले गया आरोपी

नालंदा: बिहार के नालंदा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है. एक गांव में मूक-बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है. घटना बेन थाना क्षेत्र के एक गांव की है.

मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म: बच्ची की उम्र 12 साल बताई जाती है. घटना बुधवार की रात की है. घटना के 36 घंटे बाद भी आरोपित पुलिस की गिरफ्त से दूर है.

शादी समारोह से लौट रही थी मासूम: बच्ची, गांव में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रही थी. उसी दौरान आरोपित उसे बहलाकर सुनसान स्थान पर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची को बेहोशी की हालत में आरोपी वहीं छोड़कर भाग गया.

बच्ची ने इशारों से बतायी घटना: थोड़ी देर बाद जब बच्ची को होश आया तो वह किसी तरह से अपने घर पहुंची. घर पहुंचने पर जब परिजनों ने उसकी हालत देखी तो उन्हें शक हुआ कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है. मूक-बधिर होने के कारण लड़की ने अपनी साथ हुई हैवानियत की जानकारी इशारों में समझायी.

FIR दर्ज: जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी मिली, फौरन थाने पहुंचे. घटना की प्राथमिकी महिला थाना में दर्ज की गई है. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है.