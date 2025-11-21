ETV Bharat / state

12 साल की मूक-बधिर बच्ची से हैवानियत, शादी समारोह से लौटने के दौरान बहलाकर ले गया आरोपी

नालंदा में मूक-बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है. लड़की जब शादी समारोह से लौट रही थी तब उसके साथ घटना हुई.

molestation in Nalanda
नालंदा में मूकबधिर बच्ची से दुष्कर्म (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 21, 2025 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है. एक गांव में मूक-बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है. घटना बेन थाना क्षेत्र के एक गांव की है.

मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म: बच्ची की उम्र 12 साल बताई जाती है. घटना बुधवार की रात की है. घटना के 36 घंटे बाद भी आरोपित पुलिस की गिरफ्त से दूर है.

शादी समारोह से लौट रही थी मासूम: बच्ची, गांव में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रही थी. उसी दौरान आरोपित उसे बहलाकर सुनसान स्थान पर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची को बेहोशी की हालत में आरोपी वहीं छोड़कर भाग गया.

बच्ची ने इशारों से बतायी घटना: थोड़ी देर बाद जब बच्ची को होश आया तो वह किसी तरह से अपने घर पहुंची. घर पहुंचने पर जब परिजनों ने उसकी हालत देखी तो उन्हें शक हुआ कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है. मूक-बधिर होने के कारण लड़की ने अपनी साथ हुई हैवानियत की जानकारी इशारों में समझायी.

FIR दर्ज: जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी मिली, फौरन थाने पहुंचे. घटना की प्राथमिकी महिला थाना में दर्ज की गई है. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है.

"केस दर्ज कर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है. दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा."-सुनील कुमार सिंह, राजगीर डीएसपी

"पीड़िता का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया. आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है."- कुमारी उषा सिन्हा, महिला थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें

बिहार में चलती गाड़ी में किशोरी से दुष्कर्म, घुमाने के बहाने दोस्त ने दिया घटना को अंजाम

नालंदा में डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कयासों का बाजार गर्म, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

GIRL MOLESTED IN NALANDA
NALANDA NEWS
NALANDA CRIME
नालंदा में दुष्कर्म
MOLESTATION IN NALANDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.