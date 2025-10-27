ETV Bharat / state

झांसी में 12 साल के बच्चे की गर्दन काटकर हत्या, भूसे वाले कमरे में छिपाई लाश, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान, ताऊ-ताई हिरासत में

झांसी में 12 साल के बच्चे की हत्या. ( Photo Credit; ETV Bharat )