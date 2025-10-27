झांसी में 12 साल के बच्चे की गर्दन काटकर हत्या, भूसे वाले कमरे में छिपाई लाश, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान, ताऊ-ताई हिरासत में
हत्या के बाद शव को भूसे के अदंर छिपाया गया था. दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 8:43 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 10:08 PM IST
झांसी : बबीना थाना क्षेत्र में 12 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई. उसका गला रेता हुआ था और प्राइवेट पार्ट पर चोट का निशान था. शव को भूसे के नीचे दबाकर कमरे में बाहर से ताला लगा दिया गया था. जब शाम तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तो तलाश शुरू की गई. परिजन तलाश करते हुए घर से 500 मीटर दूर खेत में बने भूसे वाले कमरे के पास पहुंचे. दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर अंदर गए तो खून से लहूलुहान शव पड़ा था. पुलिस ने परिजनों के शक पर बच्चे के ताऊ और ताई को हिरासत में लिया है.
घटना ग्राम पंचायत पुरा की है. बच्चे की पहचान साहिल यादव (12) पुत्र रंजीत यादव के रूप में हुई है. खेती-किसानी करने वाले पिता रंजीत ने बताया, सोमवार को मैं खेत पर गया था. दिनभर बारिश के कारण परिवार के अन्य लोग घर पर ही थे. दोपहर के बाद मेरा इकलौता बेट साहिल काफी देर से दिखाई नहीं दिया. आसपास तलाशने के बाद भी कुछ जानकारी नहीं हुई तो चिंता होने लगी. गांव के अन्य लोगों के साथ तलाश शुरू कर दी.
बेटे का कहीं पता नहीं चलने पर शाम चार बजे के लगभग खेत में बने भूसा रखने वाले कमरे में देखने पहुंचा तो दरवाजा पर ताला लगा था. ताला तोड़ने के बाद जैसे ही कमरे में रखे भूसे को हटाकर देखा तो बेटे का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था. गर्दन कटी थी, जबकि प्राइवेट पार्ट पर चोट का निशान था. मेरे बेटे की हत्या जमीनी विवाद के चलते की गई है. हत्या के बाद कमरे में ताला लगाकर आरोपी फरार हो गया था.
घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. सीओ सदर अरीबा नोमान ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पूरे इलाके में नाकाबंदी की गई है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले के खुलासे के लिए टीम बनाकर जांच पड़ताल की जा रही है.
एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने बताया कि मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य इकट्ठे किया गए हैं. मृतक बच्चे के पिता रंजीत की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है. तहरीर के आधार पर मृतक के ताऊ अवतार और ताई मंजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
यह भी पढ़ें : एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025; UPPSC ने 8 विषयों की परीक्षा डेट घोषित की, कंप्यूटर विषय की परीक्षा अलग से होगी