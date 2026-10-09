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बिहार में 12 साल के ब्रेव बॉय विक्की ने बचाई 4 महिलाओं की जान, आहर में डूबने से 2 की मौत

बिहार का बहादुर बच्चा, चार महिलाओं की बचाई जान ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में डूबने से दो महिलाओं की मौत हो गई. ये हादसा और बड़ा हो सकता था लेकिन 12 साल के बच्चे विक्की ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आहर में डूब रही चार महिलाओं की जान बचा ली. एक महिला को डूबता देखकर उसे बचाने के लिए एक के बाद एक पांच और महिलाएं गहरे पानी में उतर गईं. सभी को डूबता देख विक्की ने बिना अपनी जान की परवाह किए आहर में छलांग लगा दी. उसने एक-एक कर चार महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दो महिलाओं को नहीं बचाया जा सका. इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम पसरा है, वहीं विक्की की बहादुरी की हर तरफ चर्चा हो रही है.

एक महिला को बचाने के चक्कर में डूबने लगीं छह महिलाएं