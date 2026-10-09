बिहार में 12 साल के ब्रेव बॉय विक्की ने बचाई 4 महिलाओं की जान, आहर में डूबने से 2 की मौत
बिहार के गया का बहादुर बच्चा जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना डूबती हुईं एक-एक कर चार महिलाओं को आहर से निकाल लाया. रिपोर्ट-रत्नेश
Published : October 9, 2026 at 7:30 AM IST
गया: बिहार के गया में डूबने से दो महिलाओं की मौत हो गई. ये हादसा और बड़ा हो सकता था लेकिन 12 साल के बच्चे विक्की ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आहर में डूब रही चार महिलाओं की जान बचा ली. एक महिला को डूबता देखकर उसे बचाने के लिए एक के बाद एक पांच और महिलाएं गहरे पानी में उतर गईं. सभी को डूबता देख विक्की ने बिना अपनी जान की परवाह किए आहर में छलांग लगा दी. उसने एक-एक कर चार महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दो महिलाओं को नहीं बचाया जा सका. इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम पसरा है, वहीं विक्की की बहादुरी की हर तरफ चर्चा हो रही है.
एक महिला को बचाने के चक्कर में डूबने लगीं छह महिलाएं
घटना गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड अंतर्गत श्रीरामपुर गांव की है. जानकारी के अनुसार, गुरुवार को गांव की कुछ महिलाएं आहर के पास घास काट रही थीं. इसके बाद झाड़ू बनाने के लिए कासी घास काटने के उद्देश्य से एक महिला आहर के गहरे पानी में उतर गई. इसी दौरान वह डूबने लगी. महिला को डूबता देख उसके साथ मौजूद अन्य महिलाएं भी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गईं. देखते ही देखते एक के बाद एक कुल छह महिलाएं गहरे पानी में डूबने लगीं. मौके पर चीख-पुकार मच गई.
''आहर में डूबने से दो महिलाओं की मौत हुई है. वहीं, चार सुरक्षित है. कुछ महिलाएं पहले आहर में उतरी थी. आहर में उतने के बाद डूबने लगी, जिन्हें बचाने के लिए अन्य महिलाएं भी आहर के गहरे पानी में चली आई और सभी डूबने लगी. चार को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि दो की मौत हो गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.''- दिव्यांशु कुमार साह, सीओ, टनकुप्पा प्रखंड
12 साल के विक्की ने दिखाई बहादुरी
इसी दौरान पास में मौजूद 12 वर्षीय विक्की ने महिलाओं की आवाज सुनी. वह बिना देर किए मौके पर पहुंचा. छह महिलाओं को पानी में डूबता देख उसने हिम्मत दिखाई और उन्हें बचाने के लिए आहर में छलांग लगा दी. विक्की को तैरना आता था. उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक-एक कर चार महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.इस बीच गांव के अन्य लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए और बचाव कार्य में जुट गए. हालांकि, दो महिलाएं गहरे पानी में डूब चुकी थीं. ग्रामीणों की मदद से उन्हें भी बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
पार्वती देवी और रेखा देवी की मौत
मृत महिलाओं की पहचान पार्वती देवी (45 वर्ष) और रेखा देवी (25 वर्ष) के रूप में हुई है. वहीं, जिन चार महिलाओं की जान बचाई गई, उनमें अनीता देवी, रंजू देवी, मीना देवी और उर्मिला देवी शामिल हैं. चारों महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है. वहीं, पार्वती देवी और रेखा देवी को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, मृत महिलाओं में से एक इसी गांव में रहने वाली महिला पुलिसकर्मी की मां थीं.
गांव में पसरा मातम
दो महिलाओं की मौत के बाद उनके परिवारों में चीख-पुकार मची है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में एक ओर इस हादसे को लेकर मातम पसरा है, तो दूसरी ओर चार महिलाओं की जान बचाने वाले विक्की की बहादुरी की प्रशंसा हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि विक्की ने जिस हिम्मत के साथ गहरे पानी में उतरकर महिलाओं को बचाया, वह काबिल-ए-तारीफ है. लोगों के मुताबिक, अगर विक्की समय पर साहस नहीं दिखाता, तो हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती थी.
पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और टनकुप्पा के अंचल अधिकारी दिव्यांशु कुमार साह मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली. दोनों मृत महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. अंचल अधिकारी दिव्यांशु कुमार साह के अनुसार, आहर में डूबने से दो महिलाओं की मौत हुई है, जबकि चार महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया है.
ब्रेव बॉय विक्की की बहादुरी की हो रही चर्चा
12 साल के विक्की ने अपनी उम्र से कहीं बढ़कर साहस दिखाया. जहां छह महिलाओं को एक साथ डूबता देख कोई भी घबरा सकता था, वहीं विक्की ने हिम्मत जुटाकर पानी में छलांग लगा दी. उसने चार महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालकर उनकी जान बचाई. इस घटना ने पूरे गांव का ध्यान विक्की की बहादुरी की ओर खींचा है. दो महिलाओं की मौत का दुख अपनी जगह है, लेकिन चार महिलाओं की जान बचाने वाले इस 12 साल के बच्चे के साहस की हर कोई तारीफ कर रहा है.
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