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12 वर्षीय बच्चे ने निगल ली सीटी, PMCH में डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी से निकाला

पटना : पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच में एक 12 वर्षीय बच्चे की सांस की नली में फंसी सीटी को डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी के जरिए सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया. बच्चा सीटी बजा रहा था, इसी दौरान उसने गलती से सीटी को सांस के साथ अंदर खींच लिया. इसके बाद सीटी सांस की नली से होते हुए ब्रोंकस में जाकर फंस गई. समय पर इलाज मिलने और डॉक्टरों की तत्परता से बच्चे को किसी गंभीर खतरे से बचा लिया गया. बच्चा गया जिले के बेलागंज का रहने वाला है.

ब्रोंकस में फंसी थी सीटी

मिली जानकारी के अनुसार, सीटी अंदर जाने के बाद बच्चे को सांस लेने में परेशानी की स्थिति बनी. जांच के बाद पता चला कि सीटी सांस के रास्ते में जाकर फंस गई है. इसके बाद पीएमसीएच के पल्मोनरी विभाग की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्रोंकोस्कोपी के जरिए विदेशी वस्तु निकालने का निर्णय लिया. बच्चे को सुरक्षित रखते हुए पूरी प्रक्रिया के लिए ईएनटी और एनेस्थीसिया विभाग की टीम को भी शामिल किया गया.

''सीटी बजाते समय बच्चे ने गलती से उसे सांस के साथ अंदर खींच लिया था. सीटी सांस के रास्ते ब्रोंकस में जाकर फंस गई थी. मामले की जानकारी मिलने के बाद पल्मोनरी विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. साइमा एजाज के नेतृत्व में टीम ने बच्चे की जांच की. इसके बाद ब्रोंकोस्कोपी के जरिए सीटी निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई.''- डॉ. राजीव रंजन सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच

पीएमसीएच के ईएनटी ऑपरेशन थिएटर नंबर-2 में बच्चे की ब्रोंकोस्कोपी की गई. चिकित्सकों ने सावधानीपूर्वक सांस की नली के रास्ते अंदर जाकर फंसी हुई सीटी को बाहर निकाला. इस दौरान बच्चे की स्थिति पर लगातार नजर रखी गई. प्रक्रिया सफल रहने के बाद बच्चे को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया.

तीन विभागों की टीम ने मिलकर संभाला जटिल मामला