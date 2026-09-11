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12 वर्षीय बच्चे ने निगल ली सीटी, PMCH में डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी से निकाला

सीटी बजाते समय 12 साल के बच्चे ने खींच ली सांस के साथ, ब्रोंकस में फंसी सीटी PMCH में निकाली गई. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

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पीएमसीएच में डॉक्टरों ने बच्चे की बचाई जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2026 at 8:34 PM IST

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पटना : पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच में एक 12 वर्षीय बच्चे की सांस की नली में फंसी सीटी को डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी के जरिए सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया. बच्चा सीटी बजा रहा था, इसी दौरान उसने गलती से सीटी को सांस के साथ अंदर खींच लिया. इसके बाद सीटी सांस की नली से होते हुए ब्रोंकस में जाकर फंस गई. समय पर इलाज मिलने और डॉक्टरों की तत्परता से बच्चे को किसी गंभीर खतरे से बचा लिया गया. बच्चा गया जिले के बेलागंज का रहने वाला है.

ब्रोंकस में फंसी थी सीटी

मिली जानकारी के अनुसार, सीटी अंदर जाने के बाद बच्चे को सांस लेने में परेशानी की स्थिति बनी. जांच के बाद पता चला कि सीटी सांस के रास्ते में जाकर फंस गई है. इसके बाद पीएमसीएच के पल्मोनरी विभाग की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्रोंकोस्कोपी के जरिए विदेशी वस्तु निकालने का निर्णय लिया. बच्चे को सुरक्षित रखते हुए पूरी प्रक्रिया के लिए ईएनटी और एनेस्थीसिया विभाग की टीम को भी शामिल किया गया.

''सीटी बजाते समय बच्चे ने गलती से उसे सांस के साथ अंदर खींच लिया था. सीटी सांस के रास्ते ब्रोंकस में जाकर फंस गई थी. मामले की जानकारी मिलने के बाद पल्मोनरी विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. साइमा एजाज के नेतृत्व में टीम ने बच्चे की जांच की. इसके बाद ब्रोंकोस्कोपी के जरिए सीटी निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई.''- डॉ. राजीव रंजन सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच

पीएमसीएच के ईएनटी ऑपरेशन थिएटर नंबर-2 में बच्चे की ब्रोंकोस्कोपी की गई. चिकित्सकों ने सावधानीपूर्वक सांस की नली के रास्ते अंदर जाकर फंसी हुई सीटी को बाहर निकाला. इस दौरान बच्चे की स्थिति पर लगातार नजर रखी गई. प्रक्रिया सफल रहने के बाद बच्चे को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया.

तीन विभागों की टीम ने मिलकर संभाला जटिल मामला

इस प्रक्रिया में पल्मोनरी विभाग के साथ जूनियर रेजिडेंट डॉ. आदित्य और डॉ. रोशन ने सहयोग किया. पूरी प्रक्रिया एचओडी प्रो. बीके चौधरी और वरिष्ठ शिक्षक डॉ. समरेंद्र झा के मार्गदर्शन में पूरी की गई. ईएनटी विभाग की एचओडी प्रो. प्रीति शर्मा और उनकी टीम ने भी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहयोग किया. सांस की नली से विदेशी वस्तु निकालने के दौरान एनेस्थीसिया की भूमिका भी अहम रही. एनेस्थीसिया टीम ने प्रक्रिया के दौरान बच्चे को सुरक्षित रखने और उसकी स्थिति को नियंत्रित रखने में सहयोग किया. टीम को प्रो. सुदामा का मार्गदर्शन मिला.

समय पर इलाज से टली गंभीर स्थिति

डॉक्टरों के मुताबिक, सांस की नली में किसी विदेशी वस्तु के फंसने की स्थिति गंभीर हो सकती है. ऐसे मामलों में वस्तु के कारण सांस का रास्ता बाधित होने या फेफड़ों से जुड़ी जटिलता का खतरा रहता है. बच्चे के मामले में समय पर स्थिति की पहचान होने के बाद ब्रोंकोस्कोपी के जरिए सीटी निकाल ली गई. पीएमसीएच प्रशासन ने पल्मोनरी, ईएनटी और एनेस्थीसिया विभाग की संयुक्त टीम के प्रयास की सराहना की है. डॉक्टरों की तत्परता और तीनों विभागों के समन्वय से जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और बच्चे को सुरक्षित उपचार मिल सका.

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