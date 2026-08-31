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जसपुर में 12 साल के बच्चे की हत्या, दिल के पास मारा चाकू, बैडमिंटन खेलने के दौरान हुआ था विवाद

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. बैडमिंटन खेलने को लेकर हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लियाय. विवाद के दौरान 12 साल के पर चाकू से हमला कर दिया गया. चाकू का वार बच्चे के दिल के पास लगा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही हमलावर की पहचान में जुटी है. घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया.

बैडमिंटन खेलने के दौरान हुआ था विवाद: जानकारी के मुताबिक, 12 साल का लड़का अन्य बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था. इसी दौरान खेलने को लेकर बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि विवाद धीरे-धीरे बढ़ गया और इसी दौरान एक बच्चे ने 12 साल के लड़के पर चाकू से वार कर दिया. चाकू का वार उसके दिल के पास लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा.

डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया: घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजन तत्काल बच्चे को निजी अस्पताल लेकर गए, जहां परिजनों को उम्मीद थी कि समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बचाई जा सकेगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.