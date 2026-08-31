ETV Bharat / state

जसपुर में 12 साल के बच्चे की हत्या, दिल के पास मारा चाकू, बैडमिंटन खेलने के दौरान हुआ था विवाद

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. 12 साल के बच्चे को दिल के पास चाकू मारा गया.

Etv Bharat
जसपुर में 12 साल के बच्चे की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 31, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. बैडमिंटन खेलने को लेकर हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लियाय. विवाद के दौरान 12 साल के पर चाकू से हमला कर दिया गया. चाकू का वार बच्चे के दिल के पास लगा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही हमलावर की पहचान में जुटी है. घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया.

बैडमिंटन खेलने के दौरान हुआ था विवाद: जानकारी के मुताबिक, 12 साल का लड़का अन्य बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रहा था. इसी दौरान खेलने को लेकर बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि विवाद धीरे-धीरे बढ़ गया और इसी दौरान एक बच्चे ने 12 साल के लड़के पर चाकू से वार कर दिया. चाकू का वार उसके दिल के पास लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा.

डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया: घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों में हड़कंप मच गया. परिजन तत्काल बच्चे को निजी अस्पताल लेकर गए, जहां परिजनों को उम्मीद थी कि समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बचाई जा सकेगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अब घटना के पीछे की पूरी वजह पता लगाने में जुटी है. शुरुआती तौर पर मामला बैडमिंटन खेलने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना में शामिल हमलावर की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और पहचान होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और मौके से सामने आने वाले अन्य तथ्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और चाकू हमलावर के पास कहां से आया.

पढ़ें--

TAGGED:

JASPUR
MURDER
UTTARAKHAND
बच्चे की हत्या
BOY KILLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.