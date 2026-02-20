ETV Bharat / state

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के खुले नाले में गिरा बच्चा, पेट में सरिया घुसने से मौत

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने कहा, अपर-जिलाधिकारी नगर और पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गयी है.

Photo Credit: ETV Bharat
12 साल के कन्हैया की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 3:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: गोरखपुर में गुरुवार देर शाम एक 12 वर्षीय बच्चा साइकिल चलाने के दौरान प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नाले के खुले हिस्से में जा गिरा. इस दौरान खुले नाले से सरिया निकली हुई थी जो बच्चे के पेट में घुस गई. आनन-फानन में उसे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इस बच्चे ने दम तोड़ दिया.

केबल ट्रंच (तार को रोकने के लिए बनाया गया लोहे का एंगल/छड़/सरिया) पेट में घुसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.

जानकारी देते पिता. (Video Credit: ETV Bharat)

प्राधिकरण का सख्त एक्शन: इस मामले में लापरवाही जीडीए (गोरखपुर विकास प्राधिकरण) की तरफ से साबित हुई है. इसके बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने टेक्निकल सुपरवाईजर आदित्य श्रीवास्तव की सेवा समाप्त कर दी है. साथ ही संबंधित अवर अभियन्ता संजय गुप्ता के निलंबन की संस्तुति की गई है. मण्डलायुक्त द्वारा इस मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी नगर व मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी के नेतृत्व में एक जाँच कमेटी गठित की गई है जो पूरे मामले की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

मासूम कन्हैया की आखिरी सवारी: यह घटना चिलुआताल थानाक्षेत्र में घटी है जहां 12 साल का मासूम कन्हैया चौरसिया साइकिल सीखते समय नाले में गिर गया. खुले निर्माणाधीन नाले में निकला सरिया सीधे उसके पेट में धंस गया. वह 5वीं क्लास में पढ़ता था और मात्र 4 दिन पहले ही पिता ने उसे साइकिल गिफ्ट की थी. वो साइकिल चलाकर दोस्तों के साथ अपने घर वापस आ रहा था तभी अचानक साइकिल अनियंत्रित हो गई.

चीख-पुकार और स्थानीय मदद: वह साइकिल समेत नाले में गिरा और सरिया में फंसकर चिल्लाने लगा. आवाज सुनकर आस-पास के लोग आए और हिम्मत करके सरिया में फंसे बच्चे को बाहर निकालकर सड़क पर लिटा दिया. बच्चा सड़क पर ही खून से लथपथ हालत में दर्द से तड़प रहा था. इस दौरान लोग बच्चे को ढांढस बंधा रहे थे.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत: तभी बच्चे के पिता श्याम सुंदर चौरसिया कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे और उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर गए. जहां पर इमरजेंसी में करीब 30 मिनट इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बच्चे के पिता के अनुसार डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन चोट गंभीर होने के कारण कन्हैया को बचाया नहीं जा सका. जैसे ही बाहर खड़े मां-बाप को खबर मिली, वहां चीख पुकार मच गई.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ टूटा: चिलुआताल थाना क्षेत्र के मुड़ीला उर्फ मुंडेरा निवासी श्याम सुंदर चौरसिया के 3 बेटों में कन्हैया सबसे बड़ा था. इससे छोटे भाई 6 साल का शिवा और 8 साल का किशन हैं. श्याम चौरसिया सब्जी बेचकर परिवार पालते हैं और उनकी पत्नी साधना हाउस वाइफ हैं. श्याम सुंदर ने बताया कि कन्हैया को साइकिल चलाने का बहुत शौक था.

पिता ने बेटे को साइकिल गिफ्ट दी थी: वह अक्सर दूसरे बच्चों से साइकिल मांगता था, जिसके लिए उसे कभी-कभी डांट भी सुननी पड़ती थी. यह देखकर पिता को अच्छा नहीं लगता था इसलिए उन्होंने 14 फरवरी को 2600 रुपये की एक साइकिल खरीदकर कन्हैया को गिफ्ट की थी. श्याम सुंदर चौरसिया ने बताया कि कन्हैया दोस्तों के साथ वार्ड नंबर 5 मनबेला, राप्ती नगर विस्तार कॉलोनी के पास साइकिल सीख रहा था. वापस आते समय शाम करीब 5 बजे वह निर्माणधीन नाले में गिर गया.

ठेकेदार की बड़ी लापरवाही: नाले में गिरते समय खड़ी सरिया उसके शरीर में घुस गई जबकि उस समय उसके पिता बाजार में सब्जी बेच रहे थे. घटनास्थल से घर की दूरी करीब 1 किमी थी, इसलिए पिता जानकारी मिलते ही बाजार से भागते हुए वहां पहुंचे. श्याम सुंदर ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने एक्स्ट्रा लोहे की छड़ नहीं हटाई थी. साथ ही नाले का ढक्कन भी खुला छोड़ दिया था जिस वजह से ही बच्चे की मौत हुई.

प्रशासनिक रिपोर्ट और आश्वासन: गोरखपुर विकास प्राधिकरण के राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना में भूमिगत केबिल ट्रंच का कार्य 3 अप्रैल 2023 से प्रारम्भ हुआ था. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 25 जून 2025 को इसे पूरा कर लिया गया था. ट्रंच को पूरी तरह से तैयार कर ऊपर से आरसीसी स्लैब ढका गया था लेकिन जहां घटना हुई वहां स्लैब हट गया था. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने परिजनों को हर संभव शासकीय सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है.

यह भी पढ़ें- दूल्हे के जीजा ने की हर्ष फायरिंग, मेहमान की मौत; मातम में बदलीं शादी की खुशियां

TAGGED:

GORAKHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
BOY FALLING INTO DRAIN
GDA VC ANAND VARDHAN SINGH
BOY FALLEN IN DRAIN IN GORAKHPUR
12 YEAR OLD BOY DIES IN GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.