सहारनपुर में 12 वर्षीय किशोर पर कुत्तों का हमला, मौत; दहशत में स्थानीय लोग
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि छात्र पर आदमखोर कुत्तों का हमला अचानक था. छात्र को संभलने का मौका तक नहीं मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 10:35 AM IST
सहारनपुर: बेहट थाना क्षेत्र के खुर्रमपुर गांव में कुत्तों के हमले में 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है. किशोर गांव में हीं गोगा म्हाड़ी पर प्रसाद चढ़ाने के लिए गया था. अचानक कुत्तों ने हमला कर दिया और बुरी तरह से जख्मी कर दिया. किशोर की मौके पर हीं मौत हो गई.
स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक छात्र की पहचान मन्नू (12) पुत्र जुगल किशोर के रूप में हुई है. किशोर का परिवार मूलरुप से मुरादाबाद का रहने वाला है. यह परिवार पिछले 10 वर्षों से आलमपुर खुर्द में रह रहा है और पॉली हाउस में मजदूरी करता है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मन्नू गोगा म्हाड़ी पर प्रसाद चढ़ाने के लिए गया था. इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया.
प्रत्यक्षदर्शी आजम ने बताया कि छात्र पर आदमखोर कुत्तों का हमला इतना अचानक और गंभीर था कि छात्र को संभलने का मौका तक नहीं मिला. एक डेढ़ मिनट में ही कुत्तों ने उसे बुरी तरह से नोंच डाला. जब हम वहां पहुंचे तो कुत्ते के मुंह पर बच्चे का खून लगा था. तीन-तीन लोग उसे भगा रहे थे, लेकिन वह भाग नहीं रहा था. किसी तरह से उसे भगाया गया.
जब तक लोग बच्चे के पास पहुंचे, उसने दम तोड़ दिया था. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से आवारा और जंगली कुत्तों का आतंक बना हुआ है. खेतों, रास्तों और आबादी के आसपास झुंड में घूमने वाले कुत्ते बच्चों और राहगीरों पर हमला कर रहे हैं.
बेहट कोतवाली इंस्पेक्टर जितेंद्र दीक्षित ने बताया कि गांव खुर्रमपुर में एक बच्चे की मौत का मामला संज्ञान में आया है. बताया गया कि 12 साल के बच्चे को कुत्तों द्वारा नोचा गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कराया है.
ग्रामीणों के मुताबिक, बच्चों को अकेले बाहर भेजने में भी अभिभावक अब डरने लगे हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि पिछले करीब डेढ़ महीने में बच्चों को कुत्तों द्वारा निशाना बनाए जाने की यह तीसरी गंभीर घटना है.
लगातार सामने आ रही घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कुत्तों के आतंक पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में और हादसे हो सकते हैं.
घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में घूम रहे खूंखार कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने और आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है. खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों और धार्मिक स्थलों पर आने-जाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है.
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