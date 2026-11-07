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रामपुर में 12 साल के किशोर पर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोप

रामपुर पुलिस ने हिरासत में लिया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: एक 12 साल के किशोर पर अपने हीं गांव की 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने और हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस भी दावा कर रही है कि हिरासत में किशोर ने वारदात करने की बात कबूल की है. बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है.

रामपुर के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के एक गांव से 6 साल की मासूम बच्ची घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने बच्ची की काफी तलाश की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई.