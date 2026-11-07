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रामपुर में 12 साल के किशोर पर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोप

पुलिस पूछताछ में किशोर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की है.

रामपुर पुलिस ने हिरासत में लिया.
रामपुर पुलिस ने हिरासत में लिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2026 at 11:40 AM IST

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रामपुर: एक 12 साल के किशोर पर अपने हीं गांव की 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने और हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस भी दावा कर रही है कि हिरासत में किशोर ने वारदात करने की बात कबूल की है. बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है.

रामपुर के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के एक गांव से 6 साल की मासूम बच्ची घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने बच्ची की काफी तलाश की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई.

रामपुर के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर बच्ची की तलाश के लिए कई टीमें गठित कीं. पुलिस की टीमें जंगलों, खेतों और आसपास के तालाब में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थीं. संभावित जगह पर बच्ची की तलाश की जा रही थी.

इसी बीच गांव में हीं एक डॉक्टर के यहां लगे सीसीटीवी में 12 साल का किशोर बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए दिखा. इसके अलावा दुकान से उसके द्वारा दो लॉलीपॉप खरीदने की जानकारी भी सामने आई. पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में किशोर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की है. बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है. मृतका का पोस्टमार्टम दो डॉक्टरों की टीम, महिला चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी और वीडियोग्राफी के साथ कराया जा रहा है.

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SIX YEAR OLD GIRL MURDER RAMPUR
12 YEAR OLD BOY ACCUSED OF MURDER
RAMPUR RAPE AND MURDER CASE UPDATES
रेप और हत्या का आरोप रामपुर
रामपुर में बच्ची से दुष्कर्म हत्या

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