हजारीबाग में 12 वर्षीय बिरहोर बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग पर लगा इलाज में लापरवाही का आरोप

हजारीबाग: जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के जमुनियातरी गांव में आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की 12 वर्षीय बच्ची सरस्वती कुमारी की मौत ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि चौपारण सीएचसी में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई और बच्ची की मौत के बाद एंबुलेंस ने उसका शव गांव तक पहुंचाने के बजाय बीच जंगल में ही छोड़ दिया.

चारपाई पर लादकर गांव लेकर पहुंचे ग्रामीण

पूरा मामला चौपारण थाना क्षेत्र के जमुनियातरी का है, यहां 12 वर्षीय बच्ची की अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन उसे चौपारण सीएचसी लेकर पहुंचे. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन बच्ची रास्ते में ही मौत हो गई. इस दौरान सबसे शर्मनाक बात यह रही कि एंबुलेंस कर्मियों ने शव को गांव से लगभग 8 किलोमीटर पहले जंगल में ही उतार दिया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण चारपाई पर कंधे पर शव को लादकर गांव लेकर आए.

12 वर्षीय बिरहोर बच्ची की मौत से सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि चौपारण सीएचसी में बिरहोर समुदाय की सुध लेने वाला कोई नहीं है. मामूली बुखार या पेट दर्द में भी डॉक्टर बिना जांच किए मरीज को रेफर कर देते हैं. ग्रामीणों ने दवाइयों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 'सीएचसी में मिलने वाली दवा खोलते ही पिघल जाती है और उस पर तारीख तक नहीं लिखी होती है'.