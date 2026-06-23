'टॉर्चर फैक्ट्री’ का भंडाफोड़: डेढ़ साल से 'नरक' जैसी जिंदगी जी रहे 12 बंधक श्रमिकों को पुलिस ने कराया मुक्त
इन लोगों को अच्छा रोजगार, 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन देने का प्रलोभन देकर बुलाया, फिर बना लिया बंधक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:32 PM IST
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर जनपद से इंसानियत को झकझोर देने वाला सामने आया है, जहां तितावी थाना क्षेत्र के ग्राम मांडी स्थित एक फैक्ट्री में 12 श्रमिकों को बंधक बनाकर अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जा रहा था. इस मामले की भनक लगते ही पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी श्रमिकों को मुक्त कराया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान के गरीब मजदूरों को अच्छे रोजगार, 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन, भोजन और रहने की सुविधा का लालच देकर फैक्ट्री में लाया गया था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनके सपने एक भयावह कैद में बदल गए. श्रमिकों को न तो वेतन दिया गया और न ही इंसानों जैसी जिंदगी. दिन में केवल एक बार सूखी रोटी और नमक देकर उनसे 24 घंटे काम कराया जाता था.
मुक्त कराए गए श्रमिकों ने बताया कि यदि कोई मजदूर वेतन मांगता या फैक्ट्री से बाहर जाने की बात करता था तो उसके साथ लोहे की रॉड और डंडों से बेरहमी से मारपीट की जाती थी. बीमार पड़ने पर भी उन्हें किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी. पीड़ित श्रमिकों का यह भी आरोप है कि 24 घंटे फैक्ट्री में काम करने के बाद उन्हें खाने के लिए सूखी रोटी और नमक दिया जाता था. कुछ पीड़ित नाबालिग भी बताए गए हैं.
इस टॉर्चर फैक्ट्री से अगर कोई श्रमिक भगाने का प्रयास करता तो फैक्ट्री मालिक अपने पालतू पिटबुल डॉग को श्रमिक के ऊपर छोड़ देते थे. एक श्रमिक जब किसी तरह टॉर्चर फैक्ट्री से भागने में सफल हुआ तो वह स्थानीय पुलिस के पास पहुंचा और उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी.
सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक के नेतृत्व में तितावी पुलिस, एसओजी देहात, श्रम विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारकर श्रमिकों को मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी अंकित बालियान की तलाश जारी है.
मुजफ्फरनगर पुलिस की इस सराहनीय कार्रवाई ने बंधुआ मजदूरी जैसे जघन्य अपराध का पर्दाफाश कर पीड़ित श्रमिकों को नई जिंदगी देने का कार्य किया है. इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. मंगलवार दोपहर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय वर्मा, एसपी सिटी अमित जैन और एसपी देहात अक्षय संजय महा डीक ने मुक्त कराए गए सभी श्रमिकों को माला पहनाकर उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया है.
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