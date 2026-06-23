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'टॉर्चर फैक्ट्री’ का भंडाफोड़: डेढ़ साल से 'नरक' जैसी जिंदगी जी रहे 12 बंधक श्रमिकों को पुलिस ने कराया मुक्त

'टॉर्चर फैक्ट्री’ का भंडाफोड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर जनपद से इंसानियत को झकझोर देने वाला सामने आया है, जहां तितावी थाना क्षेत्र के ग्राम मांडी स्थित एक फैक्ट्री में 12 श्रमिकों को बंधक बनाकर अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जा रहा था. इस मामले की भनक लगते ही पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी श्रमिकों को मुक्त कराया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 'टॉर्चर फैक्ट्री’ का भंडाफोड़ (Video Credit; ETV Bharat) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान के गरीब मजदूरों को अच्छे रोजगार, 10 से 12 हजार रुपये मासिक वेतन, भोजन और रहने की सुविधा का लालच देकर फैक्ट्री में लाया गया था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनके सपने एक भयावह कैद में बदल गए. श्रमिकों को न तो वेतन दिया गया और न ही इंसानों जैसी जिंदगी. दिन में केवल एक बार सूखी रोटी और नमक देकर उनसे 24 घंटे काम कराया जाता था. मुक्त कराए गए श्रमिकों ने बताया कि यदि कोई मजदूर वेतन मांगता या फैक्ट्री से बाहर जाने की बात करता था तो उसके साथ लोहे की रॉड और डंडों से बेरहमी से मारपीट की जाती थी. बीमार पड़ने पर भी उन्हें किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी. पीड़ित श्रमिकों का यह भी आरोप है कि 24 घंटे फैक्ट्री में काम करने के बाद उन्हें खाने के लिए सूखी रोटी और नमक दिया जाता था. कुछ पीड़ित नाबालिग भी बताए गए हैं.