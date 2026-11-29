कोहरे के चलते रेलवे का बड़ा फैसला, दिसंबर से फरवरी तक 12 ट्रेन कैंसिल, 6 के संचालन पर असर
जनसंपर्क अधिकारी ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह अपनी यात्रा शुरू से करने से पहले ट्रेनों की जानकारी जरूर ले लें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 7:47 PM IST
लखनऊ : कोहरे के मौसम में संरक्षित और सुरक्षित रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए दिसंबर से फरवरी तक 12 ट्रेनों को रेलवे प्रशासन ने निरस्त करने का फैसला लिया है. कुछ ट्रेनों के परिचालन की आवृत्ति में अस्थायी कमी करने का निर्णय लिया गया है. पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह अपनी यात्रा शुरू से करने से पहले ट्रेनों की जानकारी जरूर ले लें.
ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त
- ट्रेन संख्या 12207 काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस – 08.12.2026 से 02.03.2027 तक.
- ट्रेन संख्या 12208 जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस – 06.12.2026 से 28.02.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस – 08.12.2026 से 02.03.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 07.12.2026 से 01.03.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 14523 बरौनी-अंबाला कैंट एक्सप्रेस– 03.12.2026 से 01.03.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 14524 अंबाला कैंट-बरौनी एक्सप्रेस– 01.12.2026 से 27.02.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस– 03.12.2026 से 02.03.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस – 01.12.2026 से 28.02.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 14213 वाराणसी-नेपालगंज रोड एक्सप्रेस – 01.12.2026 से 28.02.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 14214 नेपालगंज रोड-वाराणसी एक्सप्रेस – 02.12.2026 से 01.03.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस – 02.12.2026 से 24.02.2027 तक.
- गाड़ी संख्या 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस – 02.12.2026 से 24.02.2027 तक.
इन ट्रेनों के परिचालन की आवृत्ति में रहेगी अस्थायी कमी : कोहरे के मौसम में छह ट्रेनों का परिचालन निर्धारित अवधि में सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में नहीं किया जाएगा.
- ट्रेन संख्या 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस – 03.12.2026 से 25.02.2027 तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को निरस्त रहेगी.
- ट्रेन संख्या 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस – 04.12.2026 से 26.02.2027 तक प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को निरस्त रहेगी.
- गाड़ी संख्या 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस – 05.12.2026 से 28.02.2027 तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को निरस्त रहेगी.
- गाड़ी संख्या 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस – 05.12.2026 से 28.02.2027 तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को निरस्त रहेगी.
- गाड़ी संख्या 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस – 05.12.2026 से 28.02.2027 तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को निरस्त रहेगी.
- गाड़ी संख्या 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस – 05.12.2026 से 28.02.2027 तक प्रत्येक शनिवार व रविवार को निरस्त रहेगी.
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा शुरू करने से पूर्व अपनी संबंधित ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.indianrail.gov.in या NTES ऐप से अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो.
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