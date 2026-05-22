ETV Bharat / state

यूपी में 12 हजार स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, 17 कंपनियों को मिला जमीन आवंटन, आरपी-संजीव गोयनका समूह कर रहा बड़ा निवेश

सीएम योगी ने 17 कंपनियों को जमीन आवंटन के पत्र सौंपे. ( Photo Credit; CM Media cell )

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 17 बड़ी कंपनियों को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) नोएडा क्षेत्र में आवंटन पत्र प्रदान किए. इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 12 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है. खास बात यह है कि अधिकांश कंपनियों ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई है.

इन परियोजनाओं से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक उद्योगों का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है.

सोलर और हरित ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश सीईएससी ग्रीन पावर लि. द्वारा किया जा रहा है. आरपी-संजीव गोयनका समूह की यह कंपनी 100 एकड़ क्षेत्र में 3 गीगावाट क्षमता की सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई स्थापित करेगी. इस परियोजना में 3805 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा.

वहीं इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्रा. लि. 25 एकड़ क्षेत्र में 4 गीगावाट क्षमता की सोलर पीवी सेल निर्माण इकाई स्थापित करेगी. इस परियोजना में 1146 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 500 रोजगार सृजित होंगे. इन दोनों परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश हरित ऊर्जा निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है.

सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा सेक्टर को नई ताकत : सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीईएस क्षेत्र में भी बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं. आर्सेनल इन्फोसॉल्यूशंस प्रा. लि. 71.19 करोड़ रुपये निवेश कर आईटी/आईटीईएस इकाई स्थापित करेगी, जिससे 1140 रोजगार सृजित होंगे. कंपनी ने 40 प्रतिशत स्थानीय रोजगार देने की बात कही है.

वर्चुअल एंप्लॉयी प्रा. लि. 48 करोड़ रुपये निवेश कर आईटी/आईटीईएस परियोजना स्थापित करेगी, जिससे 600 लोगों को रोजगार मिलेगा. इसमें 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह एमॅड्यूस इंडिया प्रा. लि. 160 करोड़ रुपये की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना स्थापित करेगी, जिससे 275 रोजगार सृजित होंगे.

क्वार्क्स टेक्नोसॉफ्ट प्रा. लि. डाटा प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करेगी. कंपनी इसके लिए 47.47 करोड़ रुपये निवेश कर लगभग 1800 युवाओं को रोजगार देगी. इससे प्रदेश में डाटा और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी.