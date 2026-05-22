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यूपी में 12 हजार स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, 17 कंपनियों को मिला जमीन आवंटन, आरपी-संजीव गोयनका समूह कर रहा बड़ा निवेश

आरपी-संजीव गोयनका समूह 100 एकड़ क्षेत्र में 3 गीगावाट क्षमता की सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई स्थापित करेगी.

सीएम योगी ने 17 कंपनियों को जमीन आवंटन के पत्र सौंपे.
सीएम योगी ने 17 कंपनियों को जमीन आवंटन के पत्र सौंपे. (Photo Credit; CM Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 10:21 PM IST

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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 17 बड़ी कंपनियों को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) नोएडा क्षेत्र में आवंटन पत्र प्रदान किए. इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 12 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है. खास बात यह है कि अधिकांश कंपनियों ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई है.

इन परियोजनाओं से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक उद्योगों का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है.

सोलर और हरित ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश सीईएससी ग्रीन पावर लि. द्वारा किया जा रहा है. आरपी-संजीव गोयनका समूह की यह कंपनी 100 एकड़ क्षेत्र में 3 गीगावाट क्षमता की सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई स्थापित करेगी. इस परियोजना में 3805 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा.

वहीं इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्रा. लि. 25 एकड़ क्षेत्र में 4 गीगावाट क्षमता की सोलर पीवी सेल निर्माण इकाई स्थापित करेगी. इस परियोजना में 1146 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 500 रोजगार सृजित होंगे. इन दोनों परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश हरित ऊर्जा निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है.

सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा सेक्टर को नई ताकत : सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीईएस क्षेत्र में भी बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं. आर्सेनल इन्फोसॉल्यूशंस प्रा. लि. 71.19 करोड़ रुपये निवेश कर आईटी/आईटीईएस इकाई स्थापित करेगी, जिससे 1140 रोजगार सृजित होंगे. कंपनी ने 40 प्रतिशत स्थानीय रोजगार देने की बात कही है.

वर्चुअल एंप्लॉयी प्रा. लि. 48 करोड़ रुपये निवेश कर आईटी/आईटीईएस परियोजना स्थापित करेगी, जिससे 600 लोगों को रोजगार मिलेगा. इसमें 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह एमॅड्यूस इंडिया प्रा. लि. 160 करोड़ रुपये की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना स्थापित करेगी, जिससे 275 रोजगार सृजित होंगे.

क्वार्क्स टेक्नोसॉफ्ट प्रा. लि. डाटा प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करेगी. कंपनी इसके लिए 47.47 करोड़ रुपये निवेश कर लगभग 1800 युवाओं को रोजगार देगी. इससे प्रदेश में डाटा और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी.

इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी : साइनाथ सेल्स एंड सर्विसेज प्रा. लि. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण इकाई स्थापित करेगी. कंपनी इसमें 37.19 करोड़ रुपये निवेश कर 300 लोगों को रोजगार देगी. इसी तरह, समरकूल होम एप्लायंसेज लि. इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माण क्षेत्र में 46.13 करोड़ रुपये निवेश करेगी और 532 रोजगार उपलब्ध कराएगी.

एंजिलिटी इलेक्ट्रोटेक्निक्स प्रा. लि. इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स रिले निर्माण क्षेत्र में 35 करोड़ रुपये निवेश करेगी, जिससे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा. अल्फ़ा कम्युनिकेशन एलएलपी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और वायर निर्माण क्षेत्र में 42.59 करोड़ रुपये निवेश कर 150 रोजगार सृजित करेगी.

एडवांस पैनल्स एंड स्विचगियर्स प्रा. लि. पावर ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और ईवी चार्जर निर्माण क्षेत्र में 66 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इससे 200 लोगों को रोजगार मिलेगा. वेगा इंडस्ट्रीज प्रा. लि. घरेलू उपकरण, पर्सनल केयर उपकरण और इलेक्ट्रिकल उत्पाद निर्माण क्षेत्र में 91 करोड़ रुपये निवेश करेगी तथा 500 रोजगार उपलब्ध कराएगी.

जेएमवी एलपीएस लि. रेलवे सिग्नलिंग उत्पाद निर्माण इकाई स्थापित करेगी. 54.80 करोड़ रुपये की इस परियोजना से 405 लोगों को रोजगार मिलेगा और 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. साहू इंटरनेशनल अटायर प्रा. लि. रेडीमेड वस्त्र निर्माण इकाई स्थापित करेगी. 70 करोड़ रुपये की इस परियोजना से 1992 रोजगार सृजित होंगे. इसमें 70 प्रतिशत स्थानीय रोजगार का लक्ष्य रखा गया है.

ऋद्धि सिद्धि पेपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोरोगेटेड बॉक्स निर्माण परियोजना स्थापित करेगी. 59.09 करोड़ रुपये की इस परियोजना से 172 लोगों को रोजगार मिलेगा. कंपनी ने 85 प्रतिशत स्थानीय रोजगार देने की प्रतिबद्धता जताई है.

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