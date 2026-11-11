रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और प्रयागराज समेत इन रूटों पर चलेंगी 12 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए यह कदम उठाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:16 PM IST
प्रयागराज: अगर आप भी छठ मनाने अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट न मिलने की वजह से परेशान हैं तो यह खबर आपको बड़ी राहत दे सकती है. दरअसल, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है.
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर मुहैया कराने के लिए देश के प्रमुख शहरों से बिहार और अन्य रूटों के लिए 12 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. इनमें नई दिल्ली-पटना रूट पर दो वंदे भारत स्पेशल, दिल्ली-राजेंद्र नगर एसी सुपरफास्ट और मुंबई, पुणे, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत से चलने वाली कई ट्रेनें शामिल हैं.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि त्योहारों के दौरान परदेस से घर लौटने और पर्व मनाकर वापस आने वाले मुसाफिरों की सुविधा के लिए यह खास इंतजाम किया किया गया है. इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से यात्रियों को कन्फर्म सीट मिल सकेगी और उनका सफर आरामदायक रहेगा.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर शुरू करने से पहले रेलवे पूछताछ काउंटर, आधिकारिक वेबसाइट या नेशनल ट्रेन इनक्वायरी सिस्टम (NTES) से अपनी गाड़ी का सटीक समय जरूर जांच लें.
स्पेशल ट्रेन और उनकी समय-सारणी
1. नई दिल्ली – पटना – नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल (02258 / 02257)
गाड़ी संख्या 02258 (नई दिल्ली से पटना): यह ट्रेन 11 नवंबर को नई दिल्ली से सुबह 05:00 बजे रवाना होगी, जो अलीगढ़ (06:28), कानपुर सेंट्रल (10:00), प्रयागराज (12:30), डीडीयू (15:00), बक्सर (16:26) और आरा (17:10) होते हुए उसी दिन शाम 18:30 बजे पटना पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 02257 (पटना से नई दिल्ली): 12 नवंबर को पटना से सुबह 08:00 बजे चलकर आरा, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज (13:35), कानपुर और अलीगढ़ होते हुए रात 21:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
2. नई दिल्ली – पटना – नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल (02436 / 02435)
गाड़ी संख्या 02436 (नई दिल्ली से पटना): यह ट्रेन 13 नवंबर को नई दिल्ली से सुबह 08:35 बजे छूटेगी, जो अलीगढ़ (10:21), कानपुर (13:30), प्रयागराज (15:45), डीडीयू, बक्सर और आरा होते हुए रात 21:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 02435 (पटना से नई दिल्ली): 14 नवंबर को पटना से सुबह 08:00 बजे रवाना होकर रात 21:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
3. राजेंद्र नगर – नई दिल्ली – राजेंद्र नगर त्रि-साप्ताहिक एसी पूजा स्पेशल (02309 / 02310)
गाड़ी संख्या 02309 (राजेंद्र नगर से नई दिल्ली): 11 से 20 नवंबर के बीच प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को कुल 5 फेरे लगाएगी. यह रात 20:10 बजे खुलेगी और पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज (03:45) व गोविंदपुरी होते हुए अगले दिन दोपहर 15:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 02310 (नई दिल्ली से राजेंद्र नगर): 12 से 21 नवंबर के बीच प्रत्येक गुरुवार, शनिवार और सोमवार को शाम 19:00 बजे रवाना होकर गोविंदपुरी, प्रयागराज (05:00), डीडीयू व पटना होते हुए अगले दिन दोपहर 14:00 बजे राजेंद्र नगर पहुंचेगी.
4. लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) – दानापुर अनारक्षित स्पेशल (01035 - वन-वे)
यह ट्रेन 11 नवंबर की रात 23:55 बजे मुंबई (LTT) से रवाना होगी, जो कल्याण, नासिक, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी (13 नवंबर रात 00:40), डीडीयू, बक्सर और आरा होते हुए 13 नवंबर को सुबह 10:30 बजे दानापुर पहुंचेगी.
5. लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) – रक्सौल अनारक्षित स्पेशल (01039 - वन-वे)
11 नवंबर को सुबह 09:00 बजे LTT से चलेगी, जो भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी (09:05), डीडीयू, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी होते हुए 13 नवंबर की रात 01:00 बजे रक्सौल पहुंचेगी.
6. पुणे – दानापुर – पुणे अनारक्षित स्पेशल (01471 / 01472)
गाड़ी संख्या 01471 (पुणे से दानापुर): 11 नवंबर की रात 20:20 बजे पुणे से रवाना होकर मनमाड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी (22:30), डीडीयू, बक्सर व आरा होते हुए 13 नवंबर की सुबह 05:50 बजे दानापुर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 01472 (दानापुर से पुणे): 13 नवंबर को सुबह 10:30 बजे दानापुर से चलकर प्रयागराज छिवकी (17:30), जबलपुर व मनमाड होते हुए 14 नवंबर की शाम 19:15 बजे पुणे पहुंचेगी.
7. बीदर – हजरत निज़ामुद्दीन (दिल्ली) – बीदर स्पेशल (07083 / 07084)
गाड़ी संख्या 07083 (बीदर से निज़ामुद्दीन): 19 नवंबर को सुबह 10:00 बजे बीदर से छूटेगी, जो सिकंदराबाद, नागपुर, इटारसी, भोपाल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट और मथुरा होते हुए 20 नवंबर की रात 20:40 बजे हजरत निज़ामुद्दीन पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 07084 (निज़ामुद्दीन से बीदर): 22 नवंबर को सुबह 10:30 बजे चलकर मथुरा, आगरा, झांसी, भोपाल, नागपुर और सिकंदराबाद होते हुए 24 नवंबर की सुबह 04:00 बजे बीदर पहुंचेगी.
8. चर्लापल्ली (हैदराबाद) – बक्सर – चर्लापल्ली स्पेशल (07563 / 07564)
गाड़ी संख्या 07563 (चर्लापल्ली से बक्सर): 11 नवंबर की रात 23:15 बजे चर्लापल्ली से चलेगी. जो काजीपेट, बल्हारशाह, गोंदिया, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छिवकी (22:15) और डीडीयू होते हुए 13 नवंबर को तड़के 03:30 बजे बक्सर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 07564 (बक्सर से चर्लापल्ली): 13 नवंबर की सुबह 08:30 बजे बक्सर से रवाना होकर प्रयागराज छिवकी (14:35), जबलपुर व गोंदिया के रास्ते 14 नवंबर की शाम 16:00 बजे चर्लापल्ली पहुंचेगी.
9. जयपुर – भागलपुर – जयपुर स्पेशल (09721 / 09722)
गाड़ी संख्या 09721 (जयपुर से भागलपुर): 11 नवंबर को दोपहर 12:45 बजे जयपुर से चलकर दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, टूंडला, कानपुर (गोविंदपुरी), प्रयागराज (सूबेदारगंज 01:45), डीडीयू, पटना, किउल व जमालपुर होते हुए अगले दिन दोपहर 15:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 09722 (भागलपुर से जयपुर): 18 नवंबर की रात 21:30 बजे भागलपुर से छूटेगी और पटना, डीडीयू, सूबेदारगंज (12:38), गोविंदपुरी, टूंडला व भरतपुर होते हुए 20 नवंबर को तड़के 03:30 बजे जयपुर पहुंचेगी.
10. अहमदाबाद – राजगीर – अहमदाबाद अनारक्षित स्पेशल (09427 / 09428)
गाड़ी संख्या 09427 (अहमदाबाद से राजगीर): 10 नवंबर की रात 00:55 बजे चलकर रतलाम, कोटा, बयाना, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज (23:42), डीडीयू, पटना, बख्तियारपुर और बिहार शरीफ होते हुए 11 नवंबर की सुबह 11:45 बजे राजगीर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 09428 (राजगीर से अहमदाबाद): 11 नवंबर को दोपहर 14:45 बजे राजगीर से रवाना होकर पटना, डीडीयू, सूबेदारगंज, कोटा व रतलाम होते हुए 12 नवंबर की रात 23:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.
11. बेंगलुरु (SMVB) – दरभंगा एकतरफा एक्सप्रेस स्पेशल (06595)
11 नवंबर की रात 23:55 बजे सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल (SMVB) बेंगलुरु से रवाना होगी, जो सिकंदराबाद, बल्हारशाह, नागपुर, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज छिवकी (20:25), डीडीयू, पटना, बरौनी और समस्तीपुर होते हुए 14 नवंबर की सुबह 10:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी.
12. उधना (सूरत) – गया अनारक्षित स्पेशल (09019 - वन-वे)
यह ट्रेन गुजरात के उधना से 10 नवंबर को शाम 18:00 बजे रवाना होगी, जो नंदुरबार, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी (12:35), पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम और डेहरी-ऑन-सोन होते हुए 11 नवंबर की शाम 18:30 बजे गया जंक्शन पहुंचेगी.
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