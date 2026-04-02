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कोटा: बकरे के विवाद में हत्या, कोर्ट ने 12 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र की मुंबई योजना कॉलोनी में बकरे को लेकर हुए विवाद में 8 साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह कोटा जिले में पहली बार है जब एक साथ 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई हो. गौरतलब है कि मार्च 2026 में कोटा में पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में भी 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. फरियादी पक्ष के वकील रियाज अहमद ने बताया कि 31 अगस्त 2018 को उद्योग नगर थाना क्षेत्र की मुंबई योजना में यह घटना हुई. फरियादी जाहिद हुसैन ने मुकदमा दर्ज कराया था. उनके अनुसार उनके मामा अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू का पड़ोसी रमजानी से बकरे को लेकर विवाद चल रहा था. समझाइश के लिए जाहिद के भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू, उनका दोस्त यशपाल और कालू उर्फ कमलजीत रमजानी के घर गए. इसे भी पढ़ें- चुनावी रंजिश में हुई थी हत्या, पिता व तीन बेटों सहित परिवार के 10 लोगों को आजीवन कारावास