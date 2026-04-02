कोटा: बकरे के विवाद में हत्या, कोर्ट ने 12 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोटा में बकरे के छोटे विवाद को लेकर हुई झड़प में 8 साल पहले एक युवक की हत्या हो गई थी.
Published : April 2, 2026 at 8:05 PM IST
कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र की मुंबई योजना कॉलोनी में बकरे को लेकर हुए विवाद में 8 साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह कोटा जिले में पहली बार है जब एक साथ 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई हो. गौरतलब है कि मार्च 2026 में कोटा में पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में भी 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
फरियादी पक्ष के वकील रियाज अहमद ने बताया कि 31 अगस्त 2018 को उद्योग नगर थाना क्षेत्र की मुंबई योजना में यह घटना हुई. फरियादी जाहिद हुसैन ने मुकदमा दर्ज कराया था. उनके अनुसार उनके मामा अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू का पड़ोसी रमजानी से बकरे को लेकर विवाद चल रहा था. समझाइश के लिए जाहिद के भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू, उनका दोस्त यशपाल और कालू उर्फ कमलजीत रमजानी के घर गए.
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एक ही परिवार के आरोपी: इस दौरान यशपाल और इस्तियाक पास की दुकान पर गुटखा लेने चले गए, तभी रमजानी और उसके साथियों ने चाकू, लकड़ी व धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया. हमले में इस्तियाक हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. इस मामले में जिन 12 लोगों को सजा सुनाई गई है. यह सभी एक ही परिवार के लोग और आपस रिश्तेदार हैं. इनमें चार लोग, रमजानी, उसकी पत्नी फरजाना, और दो बेटे मुश्ताक और मुख्तार को सजा मिली है. इसके अलावा सद्दाम खान और उसके भाई शाहरुख को भी सजा सुनाई है.
इन आरोपियों को मिली सजा: पुलिस ने इस मामले में 26 वर्षीय मुबारिक अली, 57 वर्षीय रमजानी मोहम्मद, 32 वर्षीय सद्दाम खान, 37 वर्षीय फरजाना, 37 वर्षीय शाहीन खानम, 26 वर्षीय शाहरुख उर्फ लंगड़ा, 35 वर्षीय जहीर खान, 29 वर्षीय मुश्ताक मोहम्मद, 31 वर्षीय मुख्तार मोहम्मद, 26 वर्षीय नईमुद्दीन उर्फ शोएब, 30 वर्षीय शाहदत उर्फ भय्यू और 32 वर्षीय शाहरुख पर आरोप लगे थे. आरोपियों को घटना के बाद विभिन्न अंतरालों में गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 12 को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
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