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फरीदाबाद में दीवार गिरने से 12 स्कूली बच्चे घायल, 4 की हालत गंभीर, परिजनों ने किया हंगामा

फरीदाबाद के हंस मेमोरियल पब्लिक स्कूल से सटे मकान की दीवार गिर गई. करीब 12 स्कूली बच्चे घायल, चार ही हालत गंभीर.

Wall Collapses in Faridabad
Wall Collapses in Faridabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 23, 2026 at 1:26 PM IST

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फरीदाबाद: शनिवार को भारत कॉलोनी में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब हंस मेमोरियल पब्लिक स्कूल से सटे निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई. हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ. हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे मौजूद थे. कई बच्चे दीवार के पास से गुजर रहे थे. जिसके चलते 10 से 12 बच्चे इसकी चपेट में आ गए.

दीवार गिरने से 12 स्कूली बच्चे घायल: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा अचानक हुआ. बच्चों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. दीवार के मलबे में दबने से कई बच्चों के सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों और स्कूल स्टाफ की मदद से फरीदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि चार बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है. कई बच्चों के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण टांके भी लगाए गए हैं.

परिजनों में रोष: हादसे के बाद स्कूल परिसर में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बच्चों के परिजन भी सूचना मिलते ही स्कूल और अस्पताल पहुंचने लगे और रोष जताया. मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रशासन ने हादसे के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

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