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तारानगर के प्राचीन जैन मंदिर से अष्टधातु की 12 बेशकीमती प्रतिमाएं चोरी, विधायक ने सीएम पर कसा तंज

मंदिर के ताले तोड़कर अंदर घुसे चोर. घटना से जैन समाज सहित नगरवासियों में भारी रोष है.

Theft at the ancient Jain temple in Taranagar
तारानगर के प्राचीन जैन मंदिर में चोरी (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 2:07 PM IST

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चूरू: जिले के तारानगर कस्बे के मुख्य बाजार स्थित प्राचीन ऐतिहासिक जैन मंदिर में रविवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात हुई. मंदिर के ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे और अष्टधातु की 12 प्राचीन एवं बेशकीमती प्रतिमाएं चोरी कर ली.

मंदिर के पुजारी चैनरूप सेवग ने बताया कि सोमवार सुबह मंदिर पहुंचने पर मुख्य द्वार के ताले टूटे मिले. अंदर जाकर देखा तो मंदिर से अष्टधातु की 12 दुर्लभ प्रतिमाएं गायब थीं. उन्होंने तुरंत सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर तारानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है.

मंदिर में चोरी पर बोले पुजारी (ETV Bharat Churu)

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सेवग के अनुसार, चोरी हुई प्रतिमाएं सैकड़ों वर्ष पुरानी एवं अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की थीं. मुख्य बाजार के बीचों-बीच स्थित मंदिर में हुई इस घटना से जैन समाज सहित नगरवासियों में भारी रोष है. लोगों ने जल्द चोरी का खुलासा कर प्रतिमाओं की बरामदगी की मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

MLA's sarcasm on the government
विधायक का सरकार पर कटाक्ष (Photo: MLA's social media handle)

विधायक का सरकार पर कटाक्ष: तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी देश में हर तरफ मंदिरों से चोरी हो रही हैं. डबल इंजन की सरकार में चोरों के हौंसले बुलंद हैं. मेरे विधानसभा क्षेत्र तारानगर के 1200 साल पुराने ऐतिहासिक जैन मंदिर में चोरी की निंदनीय घटना हुई है. इस ऐतिहासिक जैन मंदिर से 13 अष्टधातु की प्राचीन बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गई हैं. मैंने शासन-प्रशासन के आला अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र ही इस चोरी का खुलासा और मूर्तियों को बरामद करने का निर्देश दिए. तारानगर के आम जन में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. तारानगर की इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी हैं.

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