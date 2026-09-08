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सावधान! हाईवे पर Google Maps के भरोसे न छोड़ें जिंदगी

हादसे में बदायूं के 13 श्रद्धालुओं की मौत, जबकि 12 गंभीर रूप से घायल हो गए.

बागपत में 13 श्रद्धालुओं की मौत
बागपत में 13 श्रद्धालुओं की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 6:21 PM IST

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बागपत: हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान तकनीकी निर्भरता कितनी जानलेवा साबित हो सकती है, इसका एक खौफनाक उदाहरण बागपत में देखने को मिला. राजस्थान के गोगामेड़ी (बागड़ धाम) से दर्शन कर बदायूं लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप को गूगल मैप के भरोसे यू-टर्न लेना बेहद भारी पड़ गया.

गूगल मैप का 'अंधा' भरोसा और एक बड़ी लापरवाही (VIDEO Credit; ETV Bharat)

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ागांव टोल के पास रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, बागड़ धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को कैंटर ने टक्कर मार दी. हादसे में 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी श्रद्धालु बदायूं के रहने वाले थे.

हादसे में बदायूं के 13 श्रद्धालुओं की मौत
हादसे में बदायूं के 13 श्रद्धालुओं की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार चालक विपिन गूगल मैप के भरोसे पिकअप चला रहा था, तभी मैप के द्वारा मिले रुट से चालक ने पिकअप को बड़ागांव कट पर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे उतार लिया, मैप में करीब 200 मीटर आगे एक कट दिखाई दिया. चालक पिकअप लेकर वहां पहुंचा तो कट एनएचएआई की ओर से बंद कर दिया गया था.

गूगल मैप ने ले ली श्रद्धालुओं की जान
गूगल मैप ने ले ली श्रद्धालुओं की जान (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके बावजूद चालक विपिन यूटर्न लेने के लिए पिकअप को डिवाइडर के किनारे वाली लाइन पर ले गया. इसी दौरान पीछे से आ रही कैंटर ने पिकअप में टक्कर मार दी, हादसा रात करीब साढ़े 12 बजे बड़ागांव टोल के पास हुआ था. पिकअप में कुल 32 श्रद्धालु सवार थे, हादसा इतना भीषण था कि कई श्रद्धालु वाहन के नीचे दब गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के राहगीर मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला और तत्काल सीएचसी खेकड़ा और जिला अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, तब-तक 13 लोगों की मौत हो चुकी थी.

पिकअप को कैंटर ने टक्कर मारी 13 की मौत
पिकअप को कैंटर ने टक्कर मारी 13 की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएचसी खेकड़ाजहां के डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को बेहतर उपचार के लिए मेरठ और दिल्ली रेफर कर दिया, जहां अभी भा 12 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अस्मिता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय जिला अस्पताल पहुंचे और मामले का जायजा लेकर, सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच के आदेश दिए.


जांच के बाद सामने आया कि जिस पिकअप में सवार होकर श्रद्धालु राजस्थान से बदायूं लौट रहे थे, वह मूल रूप से मालवाहक वाहन था. इसके बावजूद उसमें एक-दो नहीं, बल्कि 32 श्रद्धालुओं यात्रा कर रहे थे. वाहन के भीतर लकड़ी के फट्टे डालकर उसे दो हिस्सों में बांटा गया था. दोनों पोर्शन में श्रद्धालुओं को बैठाया गया था. बच्चों और महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग इस छोटे से वाहन में सवार थे.

हादसे के बाद का शुरुआती समय घायलों के लिए बेहद अहम था. सड़क पर पड़े घायलों में कई गंभीर हालत में थे. किसी के सिर में चोट थी, तो कोई वाहन के नीचे दबा हुआ था. परिजन और साथी श्रद्धालु मदद के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गंभीर हादसों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में ईपीई जैसे व्यस्त एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद तत्काल एंबुलेंस की उपलब्धता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. हादसे ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि एक्सप्रेसवे पर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था ना के बराबर है?


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12 PILGRIMS DIE IN BAGHPAT
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