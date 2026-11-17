वंदे भारत में रिश्तेदारों को बैठाने गए 12 लोग ट्रेन में फंसे, 139 KM का सफर पड़ा भारी, लगा 36 हजार जुर्माना
बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के दरवाजे ऑटोमैटिक सिस्टम से खुलते और बंद होते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:12 AM IST
इटावा: वंदे भारत एक्सप्रेस में अपने परिजनों को बैठाने गए 12 लोगों को लेने के देने पड़ गए. रिश्तेदारों को उनकी सीट तक छोड़ने पहुंचे यह लोग ट्रेन से उतर नहीं पाए. ट्रेन के ऑटोमैटिक दरवाजे बंद हुए और देखते ही देखते ट्रेन कानपुर से 139 किलोमीटर दूर पहुंच गई. इसके बाद रेलवे ने सभी 12 लोगों पर कुल 36 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया.
दरअसल, यह मामला कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का है. जहां अलग-अलग जगहों से आए 12 लोग अपने रिश्तेदारों को बनारस से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22415 में बैठाने पहुंचे थे. सभी लोग अपने परिजनों को उनकी सीट तक छोड़ने के लिए कोच के अंदर चले गए. इसी दौरान ट्रेन के ऑटोमैटिक दरवाजे बंद हो गए और ये 12 लोग ट्रेन के अंदर ही फंस गए.
बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के दरवाजे ऑटोमैटिक सिस्टम से खुलते और बंद होते हैं. ट्रेन निर्धारित स्टेशन पर पहुंचने के बाद ही दरवाजे खुलते हैं और तय समय के बाद अपने आप बंद हो जाते हैं. कानपुर से ट्रेन जैसे ही रवाना हुई, अंदर फंसे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ. उन्होंने ट्रेन स्टाफ से दरवाजे खोलने की गुहार लगाई, लेकिन ट्रेन चलने के बाद दरवाजे नहीं खुल सके.
इस दौरान ट्रेन में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे. अचानक सफर शुरू हो जाने से सभी घबरा गए. कुछ यात्रियों ने विरोध जताया और हंगामा भी किया, लेकिन ट्रेन को बीच रास्ते में रोककर उतारना संभव नहीं हुआ. आखिरकार इन लोगों को 139 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा.
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेन में बिना वैध यात्रा टिकट के सफर करने वाले इन 12 लोगों पर कुल 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यानी रिश्तेदारों को ट्रेन में बैठाने गए लोगों को खुद अनचाही यात्रा के साथ हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य पीआरओ, शिवम शर्मा ने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों में ऑटोमैटिक दरवाजे होते हैं और कोचों में बिना अनुमति के प्रवेश करना मना है. उन्होंने कहा कि ये 12 लोग बिना प्लेटफॉर्म टिकट के अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए ट्रेन में चढ़ गए थे. इन्हें इटावा में ट्रेन से उतार दिया गया, जहां रेलवे अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई की और उन पर जुर्माना लगाया.
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