ETV Bharat / state

वंदे भारत में रिश्तेदारों को बैठाने गए 12 लोग ट्रेन में फंसे, 139 KM का सफर पड़ा भारी, लगा 36 हजार जुर्माना

वंदे भारत में रिश्तेदारों को बैठाने गए 12 लोग ट्रेन में फंसे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: वंदे भारत एक्सप्रेस में अपने परिजनों को बैठाने गए 12 लोगों को लेने के देने पड़ गए. रिश्तेदारों को उनकी सीट तक छोड़ने पहुंचे यह लोग ट्रेन से उतर नहीं पाए. ट्रेन के ऑटोमैटिक दरवाजे बंद हुए और देखते ही देखते ट्रेन कानपुर से 139 किलोमीटर दूर पहुंच गई. इसके बाद रेलवे ने सभी 12 लोगों पर कुल 36 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया.

दरअसल, यह मामला कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का है. जहां अलग-अलग जगहों से आए 12 लोग अपने रिश्तेदारों को बनारस से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22415 में बैठाने पहुंचे थे. सभी लोग अपने परिजनों को उनकी सीट तक छोड़ने के लिए कोच के अंदर चले गए. इसी दौरान ट्रेन के ऑटोमैटिक दरवाजे बंद हो गए और ये 12 लोग ट्रेन के अंदर ही फंस गए.