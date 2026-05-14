ETV Bharat / state

मेहंदी रस्म के दौरान सिलेंडर लीक होने से लगी आग, अफरा-तफरी में खौलते तेल की कड़ाही पलटी, दुल्हन समेत 12 लोग गंभीर

कानपुर : कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर गांव में बुधवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक शादी समारोह से पहले मेहंदी रस्म के दौरान गैस सिलेंडर की पाइप लीक होने से भीषण आग लग गई. इस हादसे में दुल्हन, उसके पिता और फोटोग्राफर समेत कुल 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. आग बुझाने की कोशिश के दौरान चूल्हे पर रखी खौलते तेल की कड़ाही भी पलट गई, जिससे घायलों की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

दरअसल, जगन्नाथपुर निवासी जगदीश की बेटी श्वेता की गुरुवार को शादी होनी थी, जिसकी तैयारियों के बीच बुधवार शाम मेहंदी की रस्म चल रही थी. खाना बनाते समय अचानक गैस पाइप से रिसाव हुआ और आग भड़क उठी. अफरा-तफरी के बीच चूल्हे पर रखी खौलते तेल की कड़ाही भी लोगों पर गिर गई. जिससे मामला और गंभीर हो गया. हादसे में दुल्हन श्वेता, पिता जगदीश, फोटोग्राफर शिवा, फूलकुमारी, मिथिलेश, शालू, ममता, स्नेहलता, श्री, बबली, हंसराज और ऊषा झुलस गए हैं.