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मेहंदी रस्म के दौरान सिलेंडर लीक होने से लगी आग, अफरा-तफरी में खौलते तेल की कड़ाही पलटी, दुल्हन समेत 12 लोग गंभीर

कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर गांव की घटना, डॉक्टरों ने घायलों को किया कानपुर रेफर

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मेहंदी रस्म के दौरान सिलेंडर लीक होने से लगी आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 1:41 PM IST

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कानपुर : कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर गांव में बुधवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक शादी समारोह से पहले मेहंदी रस्म के दौरान गैस सिलेंडर की पाइप लीक होने से भीषण आग लग गई. इस हादसे में दुल्हन, उसके पिता और फोटोग्राफर समेत कुल 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. आग बुझाने की कोशिश के दौरान चूल्हे पर रखी खौलते तेल की कड़ाही भी पलट गई, जिससे घायलों की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

दरअसल, जगन्नाथपुर निवासी जगदीश की बेटी श्वेता की गुरुवार को शादी होनी थी, जिसकी तैयारियों के बीच बुधवार शाम मेहंदी की रस्म चल रही थी. खाना बनाते समय अचानक गैस पाइप से रिसाव हुआ और आग भड़क उठी. अफरा-तफरी के बीच चूल्हे पर रखी खौलते तेल की कड़ाही भी लोगों पर गिर गई. जिससे मामला और गंभीर हो गया. हादसे में दुल्हन श्वेता, पिता जगदीश, फोटोग्राफर शिवा, फूलकुमारी, मिथिलेश, शालू, ममता, स्नेहलता, श्री, बबली, हंसराज और ऊषा झुलस गए हैं.

घटना की सूचना मिलते ही चार एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल कानपुर रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है. हादसे के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटमपुर इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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