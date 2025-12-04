ETV Bharat / state

भारत दक्षिण अफ्रीका मैच पर सट्टा लगाने वाले 12 लोग गिरफ्तार, लाखों का कैश बरामद

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर ने बताया कि ''मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तांदुला जलाशय ऑफिस के पास राजेन्द्र पार्क के सामने में एक व्यक्ति ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है. आरोपी आम जगह में अवैध धन अर्जित करने के लिए भारत-साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच में पैसे का दाव लगाकर मोबाइल के माध्यम से आनलाईन सट्टा, जुआ खिला रहा था. सूचना पर सिटी कोतवाली में उपस्थित स्टाफ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड कार्रवाई की आरोपी दिनेश बंजारे पकड़ा जो भारत-साउथ अफ्रीका मैच में हार जीत का दाव लगवा रहा था.''

दुर्ग: बुधवार को रायपुर में खेले गए दूसरे वन डे मैच पर सट्टा लगा रहे 12 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि ये लोग इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे दूसरे वन डे मैच पर सट्टेबाजी कर रहे थे. पुलिस ने मौके से लाखों की कैश रकम बरामद की है. दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई धमधा थाना और पुलगांव थाना इलाके में की है.

सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी दिनेश को अंकित मेड द्वारा तीन प्रतिशत कमीशन और दिनेश के द्वारा आकाश नंदनवार को दो प्रतिशत कमीशन इसके लिए मिलता. पकड़े गए लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है. आरोपी दिनेश बंजारे के कब्जे से दो मोबाइल, 1 लाख नगद, आकाश नंदनवार से एक मोबाइल बरामद की गई है. इसके साथ ही उसके पास से 50 हजार की रकम भी मिली है.

पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि पुलगांव थाना अंतर्गत पुलगांव चौक के पास टीमन बंजारे नाम का व्यक्ति ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है. पुलिस जवानों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया. आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपने दोस्त पवन तांबूले से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा में आईडी पासवर्ड बनाकर पैसा कमाने की बात स्वीकार किया. आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल बरामद किया गया है.

न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

मौके से शशांक शर्मा, तुकाराम शर्मा, राकेश सिन्हा, धर्मराज वर्मा, देवचरण साहू, संजय कहार, थान सिंह यादव, शेखर साहू का मोबाइल फोन चेक किया गया. रिकॉर्डिंग के आधार पर ऑनलाइन सट्टा पट्टी खेलने का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाया गया. आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल और 31 हजार 2 सौ कैश जब्त किया गया. सभी प्रकरणों में सिटी कोतवाली दुर्ग, पुलगांव व धमधा में आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है. पकड़े गए लोगों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.