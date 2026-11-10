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यूपी में FSDA की नई 12 लैब शुरू, 6 अपग्रेड किए गए, नमूनों की जांच और एक्शन में आएगी तेजी

FSDA की नई 12 लैब शुरू. ( Photo Credit; FSDA )

लखनऊ : खाद्य पदार्थों और दवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश में जांच व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी हैं. इनमें 12 मंडलों में नई प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जबकि पहले से स्थापित छह मंडलों की प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया गया है.

इससे खाद्य पदार्थों की सालाना जांच क्षमता 30 हजार से बढ़कर 1 लाख 8 हजार और दवाओं की जांच क्षमता 12,500 से बढ़कर 60 हजार नमूने हो गई है. नमूनों की जांच में तेजी आने से मिलावटखोरों और अमानक उत्पादों के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी अधिक प्रभावी और समयबद्ध हो सकेगी.

खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कुछ कारोबारी रंग, मिठास और स्वाद बढ़ाने के नाम पर प्रतिबंधित अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत अखाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे उत्पादों का लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इनसे कैंसर, लीवर और किडनी संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है. बच्चों, बीमार व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए इसका खतरा अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है. इसी तरह, अमानक दवाएं रोगियों के उपचार को प्रभावित करती हैं. इनके अपेक्षित परिणाम न मिलने से बीमारी का उपचार लंबा खिंच सकता है. इससे रोगियों को अतिरिक्त आर्थिक और शारीरिक परेशानी उठानी पड़ती है. दवाओं के दुष्प्रभाव का खतरा भी अलग से रहता है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूटधाम, मीरजापुर (विंध्याचल), बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर मंडलों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं. इनमें कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर और अयोध्या में नमूनों की सर्विलांस जांच पहले से ही हो रही थी. शेष नई प्रयोगशालाओं में सर्विलांस जांच बीते 31 अक्टूबर से शुरू हुई है.