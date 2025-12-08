ETV Bharat / state

सीसी मेंबर रामधेर के साथ 12 नक्सली हथियार के साथ जंगल से निकले बाहर, राजनांदगांव में डिप्टी सीएम के सामने करेंगे सरेंडर

राजनांदगांव नक्सल सरेंडर ( ETV Bharat Chhattisgarh )