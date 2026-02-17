ETV Bharat / state

बीजापुर में 12 नक्सली स्मारक जमींदोज, एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 2 आईईडी भी डिफ्यूज

पुलिस अधीक्षक डॉ जितेन्द्र यादव ने बताया, केरिपु डी/214 की टीम द्वारा एरिया डोमिनेशन के दौरान पील्लूर के जंगल क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान ग्राम बड़े काकलेर एवं पुलगुंडम के पास अलग-अलग स्थानों पर माओवादियों द्वारा बनाए गए 7 नक्सली स्मारक मिले. सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को रणनीतिक रूप से घेरते हुए गहन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान सतर्क जवानों ने स्मारकों के समीप कॉर्डेक्स वायर से भरी 2 बीयर बोतल IED बरामद की.

बीजापुर: नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे सघन नक्सल विरोधी अभियानों के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने 12 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त किया. इस दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए 2 IED को भी सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई.

नक्सलियों के प्लांट किए गए बमों को किया गया डिफ्यूज

आईईडी मिलते ही बीडीएस टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने दोनों IED को पूरी सतर्कता के साथ मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय एवं नष्ट कर दिया. इसके बाद पील्लूर क्षेत्र में मिले सभी 7 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया. इसी क्रम में थाना गंगालूर क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों द्वारा माओवादी प्रतीकों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की गई. केरिपु 85वीं वाहिनी की टीम ने मल्लूर के जंगल में निर्मित लगभग 12 फीट ऊंचे माओवादी स्मारक को ध्वस्त किया. वहीं केरिपु 222 की टीम द्वारा एरिया डोमिनेशन के दौरान ग्राम पालनार के समीप 3 माओवादी स्मारक तथा ग्राम पेददाकोरमा क्षेत्र में 1 माओवादी स्मारक को गिराया गया.

एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता

सुरक्षा बलों का कहना है कि माओवादी संगठन इन स्मारकों का उपयोग अपने कैडरों एवं ग्रामीणों के बीच भय, दबाव और संगठनात्मक प्रभाव बनाए रखने के लिए करता रहा है. ये स्मारक माओवादी विचारधारा, हिंसा और अवैध प्रभुत्व के प्रतीक होते हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीणों में डर का माहौल बनाया जाता है.

सुरक्षा बलों द्वारा इन प्रतीकों का उन्मूलन केवल भौतिक ढांचों को हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह माओवादी हिंसा और विचारधारा के खिलाफ एक मजबूत और सशक्त संदेश है. इससे क्षेत्र में माओवादियों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को खत्म करने में मदद मिल रही है और ग्रामीणों में सुरक्षा बलों व शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है.



सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में माओवादी किसी भी प्रकार से हिंसा या भय का प्रतीक पुनः स्थापित न कर सकें, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है. नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि बीजापुर जिले को पूरी तरह माओवादी प्रभाव से मुक्त कर स्थायी शांति, विश्वास और विकास का वातावरण निर्मित किया जा सके.

