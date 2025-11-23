परिवार के 12 लोग आत्मदाह करने पहुंचे लखनऊ; सीएम आवास के सामने पुलिस ने पकड़ा, उन्नाव से आये थे सभी लोग
गौतमपल्ली थाना प्रभारी रत्नेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में ले लिया.
Published : November 23, 2025 at 5:21 PM IST
लखनऊ : राजधानी में रविवार दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के सामने एक परिवार के कई सदस्यों ने आत्मदाह की कोशिश की. सीएम आवास के सामने तैनात आत्मदाह निरोधी दस्ते ने सभी को सकुशल बचाने के साथ ही गौतमपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है. सभी लोग उन्नाव जनपद के रहने वाले हैं. मारपीट के बाद अपने ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाने से नाराज होकर यह लोग आत्मदाह करने पहुंचे थे.
'मौके पर तैनात पुलिस टीम ने पकड़ा' : गौतमपल्ली थाना प्रभारी रत्नेश सिंह ने बताया कि उन्नाव के रहने वाले जगदीश यादव अपने परिवार के लगभग 11-12 लोगों के साथ मिट्टी का तेल लेकर सीएम आवास के पास पहुंचे थे, तभी मौके पर तैनात पुलिस टीम की नजर इन पर पड़ गई. पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में ले लिया. जानकारी करने पर पता चला कि जगदीश यादव व उनके परिवार पर मार्च माह में भी एससी/एसटी व अभी हाल ही में फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर आत्मदाह करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे.
गौतमपल्ली पुलिस के मुताबिक, जगदीश यादव उन्नाव में अपने परिवार के साथ रहते हैं. आरोप है कि गांव में उनका विवाद हो गया था. विवाद के बाद जगदीश यादव और उसके परिजनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा दर्ज किये जाने से नाराज होकर जगदीश यादव व उसके परिवार के कई लोग रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने पहुंचे थे. फिलहाल सभी को पुलिस की मदद से बचा लिया गया है.
