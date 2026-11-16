हिमाचल वक्फ बोर्ड में 12 सदस्य नामित, पांच जिलों को मिला प्रतिनिधित्व
हिमाचल वक्फ बोर्ड में अधिसूचना के माध्यम से सदस्यों का नामांकन किया. सभी सदस्यों का नामांकन तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य वक्फ बोर्ड में 12 सदस्यों को नामित किया गया है. राज्यपाल ने राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से इन सदस्यों का नामांकन किया है. इनमें मुस्लिम समुदाय से 11 सदस्य शामिल हैं, जबकि एक सदस्य वक्फ मामलों को देखने वाले संयुक्त अथवा अतिरिक्त सचिव को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया है. राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी सदस्यों का नामांकन तत्काल प्रभाव से लागू होगा. यह अधिसूचना विभाग की ओर से 18 सितंबर 2026 को जारी की गई है. इससे पहले 1 नवंबर 2025 को भी इस संबंध में विभाग की अधिसूचना जारी हुई थी.
अधिसूचना के अनुसार हमीरपुर जिले के नादौन तहसील के गांव बुन्न निवासी जान मोहम्मद को सदस्य नामित किया गया है. चंबा जिले के साहो निवासी लियाकत अली और कांगड़ा जिले के धर्मशाला तहसील के घरोह निवासी सादिक खान को भी बोर्ड में जगह दी गई है. कांगड़ा जिले के फतेहपुर तहसील के रेहन निवासी टिपू खान और हमीरपुर जिले के टौणी निवासी सन्नी खान को भी सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा चंबा जिले के चुराह तहसील के ढकियाड़ा निवासी यासीन मोहम्मद भट्ट और चंबा शहर के सपड़ी मोहल्ला निवासी अब्दुल गनी को नामित किया गया है.
वहीं, मंडी जिले के सरकाघाट तहसील के जमसाई निवासी गुलाम मोहम्मद मंकू, सुंदरनगर निवासी सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर परवेज अख्तर और बिलासपुर जिले के रौड़ा सेक्टर-3 निवासी सबरदीन को भी सदस्य बनाया गया है. इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिले के भोरंज तहसील के जाहू निवासी डॉ. कश्मीर खान को भी बोर्ड में शामिल किया गया है. इस तरह हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर जिलों से कुल 11 सदस्यों को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर नामित किया गया है.
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वक्फ मामलों को देखने वाले संयुक्त अथवा अतिरिक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे. यह नामांकन वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 12 के तहत राज्यपाल को प्राप्त शक्तियों तथा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत किया गया है. हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव (राजस्व) कमलेश कुमार पंत की ओर से राज्यपाल के आदेशानुसार यह अधिसूचना जारी की गई है. सभी नामित सदस्यों का कार्यकाल और उनकी भूमिका बोर्ड के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगी.
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