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हिमाचल वक्फ बोर्ड में 12 सदस्य नामित, पांच जिलों को मिला प्रतिनिधित्व

हिमाचल वक्फ बोर्ड ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य वक्फ बोर्ड में 12 सदस्यों को नामित किया गया है. राज्यपाल ने राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से इन सदस्यों का नामांकन किया है. इनमें मुस्लिम समुदाय से 11 सदस्य शामिल हैं, जबकि एक सदस्य वक्फ मामलों को देखने वाले संयुक्त अथवा अतिरिक्त सचिव को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया है. राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी सदस्यों का नामांकन तत्काल प्रभाव से लागू होगा. यह अधिसूचना विभाग की ओर से 18 सितंबर 2026 को जारी की गई है. इससे पहले 1 नवंबर 2025 को भी इस संबंध में विभाग की अधिसूचना जारी हुई थी.

अधिसूचना के अनुसार हमीरपुर जिले के नादौन तहसील के गांव बुन्न निवासी जान मोहम्मद को सदस्य नामित किया गया है. चंबा जिले के साहो निवासी लियाकत अली और कांगड़ा जिले के धर्मशाला तहसील के घरोह निवासी सादिक खान को भी बोर्ड में जगह दी गई है. कांगड़ा जिले के फतेहपुर तहसील के रेहन निवासी टिपू खान और हमीरपुर जिले के टौणी निवासी सन्नी खान को भी सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा चंबा जिले के चुराह तहसील के ढकियाड़ा निवासी यासीन मोहम्मद भट्ट और चंबा शहर के सपड़ी मोहल्ला निवासी अब्दुल गनी को नामित किया गया है.