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हिमाचल भाजपा की 12 सदस्यीय प्रदेश कोर कमेटी घोषित, नड्डा-बिंदल-जयराम सहित कई दिग्गज शामिल

हिमाचल भाजपा कोर कमेटी घोषित ( ETV Bharat )

शिमला: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी प्रदेश कोर कमेटी का गठन कर दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंगलवार को कोर कमेटी की अधिसूचना जारी की. 12 सदस्यीय इस कमेटी में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जबकि दो नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.

प्रदेश कोर कमेटी में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश महामंत्री संगठन सिद्धार्थन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को शामिल किया गया है.