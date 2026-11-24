हिमाचल भाजपा की 12 सदस्यीय प्रदेश कोर कमेटी घोषित, नड्डा-बिंदल-जयराम सहित कई दिग्गज शामिल
प्रदेश कोर कमेटी में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 6:41 PM IST
शिमला: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी प्रदेश कोर कमेटी का गठन कर दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंगलवार को कोर कमेटी की अधिसूचना जारी की. 12 सदस्यीय इस कमेटी में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जबकि दो नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.
प्रदेश कोर कमेटी में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश महामंत्री संगठन सिद्धार्थन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को शामिल किया गया है.
इसके अलावा विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार, राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार, प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य और प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल भी कोर कमेटी के सदस्य होंगे.
वहीं, भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और प्रदेश सह प्रभारी दर्शना सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कोर कमेटी में कुल 12 नियमित सदस्य और दो विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं. इस कमेटी में केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है.
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