इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 लाख पेंडिंग केस, जज महज 110, 'भूखा और थका हूं' कहने वाले जज की क्या है मजबूरी

न्यायपालिका में वर्कलोड पर छिड़ी बहस : जज की इस टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है. यह वाकया दर्शाता है कि भारतीय अदालतों में जजों पर काम का कितना दबाव है. एक ही दिन में 200 से अधिक केस लिस्ट होना और फिर देर शाम तक सुनवाई करना किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है.

इसी बीच उन्हें सूचित किया गया कि अगला मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिमांड (वापस भेजा गया) किया गया है और इसकी समय सीमा 24 फरवरी को ही समाप्त हो रही है. इसके बाद जस्टिस विद्यार्थी ने इस विशेष मामले की सुनवाई शुरू की, जो लगातार शाम 7 बजे तक चली.

235 केस और 10 घंटे की मशक्कत : 24 फरवरी का दिन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत के लिए बेहद व्यस्त रहा. उनकी लिस्ट में कुल 235 मामले लगे थे. इनमें 92 नए केस, 101 नियमित मामले, 39 विविध आवेदन और 3 एडिशनल लिस्ट के मामले शामिल थे. दोपहर 4:15 बजे तक जस्टिस विद्यार्थी केवल 29 नए मामलों की ही सुनवाई कर पाए थे.

टिप्पणी के पीछे मजबूरी : ऐसी बात कहने के पीछ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की मजबूरी यह थी कि 24 फरवरी को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के एक आदेश के खिलाफ सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने तत्काल आदेश पारित करने के बजाय, टिप्पणी के साथ फैसला सुरक्षित रख लिया.

जानिए जज ने क्या कहा था : इन्हीं दबावों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी का बयान भी चर्चा में है. हाल ही में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एक सुनवाई के दौरान कहा था- मुझे भूख लग रही है, थकान महसूस हो रही है और मैं शारीरिक रूप से निर्णय देने में असमर्थ हूं. इसलिए फैसले की सुरक्षित रखा जाता है.

मुकदमों की पेंडिंग लिस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जजों की संख्या है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में केवल 110 जज हैं. इन जजों के भरोसे ये 12 लाख पेंडिंग केस हैं. केस निपटाने को लेकर जजों पर प्रेशर भी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केसों की पेंडिंसि खत्म करनी है.

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट मुकदमों के बोझ तले दबा हुआ है. यहां नए-पुराने करीब 12 लाख केसेज पेंडिंग हैं. इनमें कई पुराने मुकदमे ऐसे हैं जिनका नए मुकदमों के बीच नंबर ही नहीं आ रहा है. मतलब साफ है न्याय के लिए लंबी वेटिंग चल रही है.

आंद्रा वामसी बोले- सुलह-समझौते से निपटा सकते हैं अधिकतर केस : सीनियर IAS अधिकारी और बस्ती के डीएम रहे आंद्रा वामसी बताते हैं, प्रशासनिक सूझबूझ से राजस्व और ग्रामीण क्षेत्रों के विवादों से जुड़े तमाम केस निस्तारित किए जा सकते हैं. मैंने 68759 केसों का निराकरण सुलह-समझौते के आधार पर कराया था. राजस्व अदालतों में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के मेड़, पैमाइश, खड़ंजा, चकबंदी, बंटवारा आदि से संबंधित मुकदमे होते हैं. ऐसे अधिकांश केसों का सुलह-समझौते से निपटारा कराया जा सकता है.

केस लटकाने की परंपरा चली आ रही : उन्होंने बताया, कई केस ऐसे होते हैं, जिन्हें अकारण ही लटकाए रहने की परंपरा सी चली आ रही है. जैसे धारा 80 के तहत किये जाने वाले भूमि रूपांतरण (Conversion of Land) के मामले. ऐसे मामले में लोग आवेदन करते हैं, लेकिन निस्तारण नहीं किया जाता, जबकि दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ऐसे प्रकरणों का आसानी से निस्तारण किया जा सकता है. ऐसे कई नियम भी हैं, जिनमें समझौते के तहत निस्तारण किया जा सकता है. वह बताते हैं कि 80 प्रतिशत मामले ऐसे ही होते हैं, जिनका निस्तारण सुलह-समझौते से हो सकता है.

68759 केसों का निराकरण कराया : आंद्रा वामसी बताते हैं कि जब उन्होंने 68759 केसों का निराकरण कराया, तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव आदि का पूरा सहयोग और समर्थन मिला था. मुख्यमंत्री ऐसे सभी केसों का निस्तारण चाहते थे. जो लोग मुकदमा खत्म कराना चाहते थे, वह और उनके वकील आ रहे थे. उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मुकदमों का निस्तारण हुआ, लेकिन सुचिता और पारदर्शिता पर एक भी सवाल नहीं उठा और इससे जुड़ी कोई शिकायत भी नहीं आई.

केसों को लटकाने की आदत से छुटकारा पाने की जरूरत : आंद्रा वामसी कहते हैं कि कोर्ट को तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जन शिकायतों का पूर्ण रूप से निस्तारण अदालतों के माध्यम से ही संभव है. राजस्व मामलों में जब तक अदालत से निस्तारण नहीं होगा, तब तक किसी तरह की राहत नहीं होती है. केसों को लटकाने की आदत से छुटकारा पाने की जरूरत है.

डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार हो : आंद्रा वामसी कहते हैं, आप किसी भी तहसील दिवस में जाकर देख सकते हैं. ढेरों शिकायतें आती हैं, जिनका निस्तारण आसानी से कराया जा सकता है. महत्वपूर्ण है कि अदालती मामले जब तक खत्म नहीं होते तब तक झगड़े भी समाप्त नहीं होते. बस्ती में राजस्व अदालतों के मामले भी होते हैं. हमने वहां ऐसे मामले भी खत्म कर दिए थे. लेखपाल और कानूनगो को निरीक्षण रिपोर्ट समय पर देना चाहिए. साथ ही तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट में बैठने का समय निश्चित होना चाहिए. अधिकारियों को डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए.

केस की बड़ी पेंडेंसी : सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता वर्षा सिंह कहा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक केस की बड़ी पेंडेंसी है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 92800 मामले पेंडिंग हैं. जिनमें से 72000 मामले सिविल के हैं और 20800 मामले अपराधिक (फौजदारी) के हैं. पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट में 10000 से अधिक पेंडेंसी बढ़ी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 लाख केस पेंडिंग : वर्षा सिंह ने बताया, पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंडेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग 12 लाख केस पेंडिंग हैं. बड़ी बात यह है कि पूरे देश में हाईकोर्ट में जितने केस पेंडिंग हैं उसका 20% यानी की पांचवां हिस्सा अकेले इलाहाबाद हाईकोर्ट में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 22265 मामले पेंडिंग हैं.

हाईकोर्ट में 31% जजों के पद खाली : वर्षा सिंह ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में जजों के 34 पद हैं, जिनमें से 33 पदों पर वर्तमान में नियुक्तियां हैं, एक पद खाली है. निर्धारित पदों के सापेक्ष जजों की नियुक्ति होने के बावजूद भी पेंडेंसी 92828 है, जो यह दर्शाती है कि कोर्ट में आने वाले केसों की रफ्तार काफी तेज है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो कुल 160 जजों के पद हैं, जिनमें से 110 पदों पर नियुक्ति है. 50 पद खाली हैंं. यानि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 31% जजों के पद खाली हैं.

पूरे देश में हाईकोर्ट के 27.8% जजों के पद खाली : अगर पूरे देश के हाईकोर्ट की बात करें तो सभी 25 हाईकोर्ट में कुल 1114 पद सृजित हैं, जिनमें से 804 पदों पर जज नियुक्त हैं. पूरे देश में हाईकोर्ट के 310 पदों पर जजों की नियुक्ति नहीं है. इसका मतलब पूरे देश में हाईकोर्ट के 27.8 प्रतिशत जजों के पद खाली हैं.

तारीख पे तारीख : सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ही नहीं जिला कोर्ट में भी केस की संख्या अधिक होने के चलते जज पर काम का प्रेशर होता है. वहीं पक्षकारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कोर्ट पर अधिक दबाव होने के चलते मुकदमे की सुनवाई समय से नहीं हो पाती है. एक दिन में अधिक मामले सुनाने पड़ते हैं जिसके चलते केस पर जज अधिक समय नहीं दे पाते और तारीख पर तारीख का खेल चलता रहता है.

बेल मिलने में भी होती है समस्या : हाईकोर्ट के वकील हैदर रिजवी बताते हैं, आपराधिक मामलों में कोर्ट पर ओवर बर्डन होने के चलते बेल मिलने में समस्या होती है. एक हियरिंग के लिए लिस्टिंग करने के बाद दूसरी हियरिंग की लिस्टिंग होने में महीनों का समय लग जाता है. ऐसे में अगर एक हियरिंग पर किन्ही कारणों से बेल रिजेक्ट होती है, तो दूसरी बेल का मौका मिलने में कई बार महीनों का समय लगता है.

लंबे खींचते हैं सिविल के मामले : वकील हैदर रिजवी बताते हैं, कोर्ट में सिविल के मामले सालों तक चलते रहते हैं. असल में कोर्ट के सामने हजारों की संख्या में केस होते हैं, ऐसे में किसी एक पार्टिकुलर केस पर विशेष ध्यान दे पाना जज के लिए संभव नहीं होता है. काम का अधिक प्रेशर होने की वजह से केस की औपचारिकताएं पूरी करने में लंबा समय लगता है. जिसके चलते सिविल के मामले कई सालों तक कोर्ट में लंबित रहते हैं.

कई बार तो सिविल के मामले पक्षकार की मृत्यु के बाद भी चलते रहते हैं. इसका मतलब है कि कोर्ट में दायर किया गया मामला व्यक्ति अपने जीवन काल में फाइनल नहीं कर पता है.

लखनऊ हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट के सामने अधिक संख्या में केस आने से दबाव रहता है. केस को लिस्टिंग करने में ही समस्या आती है. एक दिन में सैकड़ों की संख्या में एक जज के सामने केस लिस्ट होते हैं, जिनकी सुनवाई जज को करनी होती है.

