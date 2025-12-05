देहरादून से IndiGo की 13 फ्लाइट कैंसिल, एयरपोर्ट पर फूटा यात्रियों का गुस्सा
शुक्रवार को देहरादून एयरपोर्ट पर अचानक इंडिगो की सभी फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.
December 5, 2025 at 4:54 PM IST
December 5, 2025 at 5:13 PM IST
देहरादून: देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो इन दिनों भारी अव्यवस्थाओं से जूझ रही है. बीते चार दिनों से इंडिगो की उड़ानें या तो देरी से उड़ रही है, वरना रद्द हो रही है, जिससे यात्रियों का गुस्सा चरम पर है. शुक्रवार पांच दिसंबर को अकेले देहरादून से इंडिगो की 13 उड़ानें रद्द हुई हैं.
देहरादून से शुक्रवार पांच सितंबर को इंडिगो की जो उड़ाने रद्द हुई है, उनमें दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों की फ्लाइट शामिल थी. इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली.
इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के डायरेक्टर भूपेश नेगी ने बताया कि इंडिगो ने आज के लिए देहरादून हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए इंडिगो द्वारा हवाई अड्डे पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है. लगभग 100 यात्री एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिनकी मदद इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही है.
जानकारी के मुताबिक देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo फिलहाल अपने सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है. IndiGo की एक दिन में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. यात्रियों और IndiGo एयरलाइन की समस्या को देखते हुए DGCA ने पायलट ड्यूटी नियमों में राहत देते हुए पुराने निर्देश तुरंत प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की है.
DGCA ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जा सकती. नियामक ने बताया कि यह कदम एयरलाइनों से प्राप्त शिकायतों और संचालन में निरंतरता एवं स्थिरता बनाए रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. DGCA का यह आदेश एयरलाइनों को संचालन सामान्य करने और उड़ानों को जल्दी पटरी पर लाने में मदद करेगा. बता दें कि नवंबर में IndiGo ने अपने नेटवर्क में कुल 1,232 उड़ानें रद्द की थीं. सरकार ने कहा कि वह एयरलाइन के ऑपरेशनल सुधार और यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं पर लगातार नजर रखे हुए है.
इंडिगो के पास 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं: इंडिगो भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन में से एक है. इसके पास 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं. इंडिगो की रोज़ाना 2,300 से ज़्यादा फ्लाइट उड़ान भरती है. यह कैरियर 90+ घरेलू और 45+ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को जोड़ता है. 2024 में, इसने 58 एयरक्राफ्ट शामिल किए और FY25 में 118 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को सेवा दी. इंडिगो को हाल ही में 2025 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में 'भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन' का नाम दिया गया.
