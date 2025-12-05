ETV Bharat / state

देहरादून से IndiGo की 13 फ्लाइट कैंसिल, एयरपोर्ट पर फूटा यात्रियों का गुस्सा

देहरादून: देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो इन दिनों भारी अव्यवस्थाओं से जूझ रही है. बीते चार दिनों से इंडिगो की उड़ानें या तो देरी से उड़ रही है, वरना रद्द हो रही है, जिससे यात्रियों का गुस्सा चरम पर है. शुक्रवार पांच दिसंबर को अकेले देहरादून से इंडिगो की 13 उड़ानें रद्द हुई हैं.

देहरादून से शुक्रवार पांच सितंबर को इंडिगो की जो उड़ाने रद्द हुई है, उनमें दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों की फ्लाइट शामिल थी. इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली.

इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के डायरेक्टर भूपेश नेगी ने बताया कि इंडिगो ने आज के लिए देहरादून हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए इंडिगो द्वारा हवाई अड्डे पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है. लगभग 100 यात्री एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिनकी मदद इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही है.

जानकारी के मुताबिक देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo फिलहाल अपने सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है. IndiGo की एक दिन में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. यात्रियों और IndiGo एयरलाइन की समस्या को देखते हुए DGCA ने पायलट ड्यूटी नियमों में राहत देते हुए पुराने निर्देश तुरंत प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की है.