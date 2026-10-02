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झांसी में 12 घंटे, 80 विद्यार्थी, 100 फीट की रंगोली, युवाओं ने किया कमाल

रंगोली की लंबी पंक्तियों में कहीं विकास की गति दिखाई दी तो कहीं जनकल्याण और सेवा की भावना

झांसी में युवाओं ने किया कमाल
झांसी में युवाओं ने किया कमाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
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झांसी: जब देश के भविष्य को संवारने का सपना युवाओं की रचनात्मकता से जुड़ता है, तो रंगों में केवल कला नहीं, बल्कि उम्मीद और संकल्प भी दिखाई देता है. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां करीब 80 विद्यार्थियों ने मात्र 12 घंटे में मिलकर 100 फीट से अधिक लंबी रंगोली के जरिए विकसित भारत की परिकल्पना को आकार दिया.

सेवा का रंग राष्ट्र के संग थीम पर तैयार की गई इस वृहद रंगोली में विद्यार्थियों ने देश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को रंगों और आकृतियों में उकेरा.
ललित कला संस्थान और राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में विद्यार्थियों ने अपनी कला को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा.

रंगोली की लंबी पंक्तियों में कहीं विकास की गति दिखाई दी तो कहीं जनकल्याण और सेवा की भावना. अलग-अलग रंगों और आकृतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने उस भारत की तस्वीर सामने रखने का प्रयास किया, जिसे वे भविष्य में विकसित और आत्मनिर्भर रूप में देखना चाहते हैं.

झांसी में 12 घंटे, 80 विद्यार्थी, 100 फीट की रंगोली (Video Credit: ETV Bharat)
वृहद रंगोली के निर्माण में करीब 80 विद्यार्थियों की सामूहिक भागीदारी रही. इतने बड़े कला प्रकल्प को पूरा करने में विद्यार्थियों ने टीमवर्क, सहयोग, अनुशासन और समय प्रबंधन का परिचय दिया.

एक-एक रंग को स्थान देते हुए तैयार की गई इस रंगोली ने विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता के साथ उनके सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों को भी सामने रखा. कार्यशाला का निर्देशन डॉ. श्वेता पाण्डेय, डॉ. अजय कुमार गुप्ता एवं गजेंद्र सिंह ने किया.

डॉ. श्वेता पाण्डेय ने बताया कि विद्यार्थियों ने रंगोली की पारंपरिक कला को समकालीन विषयों के साथ जोड़ा. कार्यशाला में कला को केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति न मानकर सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक संदेश का माध्यम बनाने पर जोर रहा.

सेवा का रंग राष्ट्र के संग के जरिए विद्यार्थियों ने यह संदेश भी दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल बड़े प्रयासों से नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और रचनात्मकता को समाज के हित में लगाने से भी होता है. 100 फीट से अधिक लंबी यह रंगोली इसी सोच का प्रतीक बनी, जिसमें युवाओं के सपनों, रचनात्मकता और विकसित भारत के संकल्प ने एक साथ आकार लिया.

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