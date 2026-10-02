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झांसी में 12 घंटे, 80 विद्यार्थी, 100 फीट की रंगोली, युवाओं ने किया कमाल

झांसी में युवाओं ने किया कमाल ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: जब देश के भविष्य को संवारने का सपना युवाओं की रचनात्मकता से जुड़ता है, तो रंगों में केवल कला नहीं, बल्कि उम्मीद और संकल्प भी दिखाई देता है. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां करीब 80 विद्यार्थियों ने मात्र 12 घंटे में मिलकर 100 फीट से अधिक लंबी रंगोली के जरिए विकसित भारत की परिकल्पना को आकार दिया.