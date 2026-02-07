ETV Bharat / state

साइबर फ्रॉड का इंटरस्टेट रैकेट ध्वस्त; 6 राज्यों से 12 गिरफ्तार, 12000 करोड़ की ठगी रोकी

अलीगढ़: शेयर मार्केट से मोटे मुनाफे का लालच देकर फ्रॉड करने वाले इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश हुआ है. अलीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने 6 राज्यों से 12 ठगों को गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं इनके द्वारा चलाए जा रहे 600 WhatsApp ग्रुपों को बंद कराकर करीब 12 हजार करोड़ रुपए की ठगी रोकने का काम किया है. वहीं, पीड़ित के 5.64 लाख रुपए भी वापस कराए गए हैं.

कैसे शुरू हुआ फ्रॉड: SP ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि क्वार्सी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित स्वर्ण जयंती नगर कावेरी टॉवर निवासी दिनेश कुमार शर्मा ने साइबर पुलिस को तहरीर दी. दिनेश कुमार शर्मा पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हैं.

उन्होंने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप के जरिए एक लिंक भेजा गया, जिसके बाद उन्हें CREATING MY OWN PATH LIVING FOOT PRINT और VIP 5 TARGET PROFIT CREW CLUB नाम के ग्रुप में जोड़ दिया गया.

इन ग्रुप्स में शेयर मार्केट में निवेश पर 200 प्रतिशत तक रिटर्न का लालच दिया गया. शुरुआत में छोटी रकम लगवाकर फर्जी मुनाफा दिखाया गया, जिससे भरोसा बनता चला गया. 18 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच दिनेश कुमार शर्मा से कुल 1 करोड़ 10 लाख 70 हजार रुपए की ठगी कर ली गई.

पीड़ित दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि शुरुआत में उन्हें शक था. उन्होंने कहा कि मैं खुद बैंक में डीजीएम रहा हूं, इसलिए पहली बार में भरोसा नहीं हुआ. लेकिन लगातार मैसेज, कॉल और दिखाए गए रिटर्न ने दिमाग को प्रभावित किया.

पहले 5 हजार लगाए, फिर मुनाफा दिखा. धीरे-धीरे रकम बढ़ती चली गई. एक वक्त ऐसा आया जब मुझसे 3 करोड़ रुपए लगाने को कहा गया. जब परिवार से बात की, तब समझ आया कि मैं फ्रॉड में फंस चुका हूं.

शिकायत पर कार्रवाई: पीड़ित की शिकायत के बाद केस दर्ज करके SP ग्रामीण और साइबर अपराध के नोडल अधिकारी अमृत जैन के निर्देशन में पांच टीमें बनाई गईं. सीओ साइबर क्राइम सर्जना सिंह और प्रभारी महेश कुमार त्यागी के नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की.