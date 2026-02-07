साइबर फ्रॉड का इंटरस्टेट रैकेट ध्वस्त; 6 राज्यों से 12 गिरफ्तार, 12000 करोड़ की ठगी रोकी
SP ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि जांच में सामने आया कि इनका मास्टरमाइंड हांगकांग के नेटवर्क से जुड़ा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 2:49 PM IST
अलीगढ़: शेयर मार्केट से मोटे मुनाफे का लालच देकर फ्रॉड करने वाले इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश हुआ है. अलीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने 6 राज्यों से 12 ठगों को गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं इनके द्वारा चलाए जा रहे 600 WhatsApp ग्रुपों को बंद कराकर करीब 12 हजार करोड़ रुपए की ठगी रोकने का काम किया है. वहीं, पीड़ित के 5.64 लाख रुपए भी वापस कराए गए हैं.
कैसे शुरू हुआ फ्रॉड: SP ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि क्वार्सी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित स्वर्ण जयंती नगर कावेरी टॉवर निवासी दिनेश कुमार शर्मा ने साइबर पुलिस को तहरीर दी. दिनेश कुमार शर्मा पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हैं.
उन्होंने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप के जरिए एक लिंक भेजा गया, जिसके बाद उन्हें CREATING MY OWN PATH LIVING FOOT PRINT और VIP 5 TARGET PROFIT CREW CLUB नाम के ग्रुप में जोड़ दिया गया.
इन ग्रुप्स में शेयर मार्केट में निवेश पर 200 प्रतिशत तक रिटर्न का लालच दिया गया. शुरुआत में छोटी रकम लगवाकर फर्जी मुनाफा दिखाया गया, जिससे भरोसा बनता चला गया. 18 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच दिनेश कुमार शर्मा से कुल 1 करोड़ 10 लाख 70 हजार रुपए की ठगी कर ली गई.
पीड़ित दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि शुरुआत में उन्हें शक था. उन्होंने कहा कि मैं खुद बैंक में डीजीएम रहा हूं, इसलिए पहली बार में भरोसा नहीं हुआ. लेकिन लगातार मैसेज, कॉल और दिखाए गए रिटर्न ने दिमाग को प्रभावित किया.
पहले 5 हजार लगाए, फिर मुनाफा दिखा. धीरे-धीरे रकम बढ़ती चली गई. एक वक्त ऐसा आया जब मुझसे 3 करोड़ रुपए लगाने को कहा गया. जब परिवार से बात की, तब समझ आया कि मैं फ्रॉड में फंस चुका हूं.
शिकायत पर कार्रवाई: पीड़ित की शिकायत के बाद केस दर्ज करके SP ग्रामीण और साइबर अपराध के नोडल अधिकारी अमृत जैन के निर्देशन में पांच टीमें बनाई गईं. सीओ साइबर क्राइम सर्जना सिंह और प्रभारी महेश कुमार त्यागी के नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की.
जांच में सामने आया कि ठगी का मास्टरमाइंड हांगकांग से जुड़े साइबर नेटवर्क से संपर्क में था. गैंग भोले-भाले लोगों के नाम पर म्यूचल बैंक अकाउंट खुलवाता, फिर उन खातों का इस्तेमाल कर रकम विदेशों में ट्रांसफर कर देता. खाताधारकों को साइबर स्लेवरी में फंसाकर उनसे जबरन लेनदेन कराया जाता था.
12 हजार करोड़ की ठगी रुकी: साइबर पुलिस ने न सिर्फ संदिग्ध बैंक खातों को तुरंत फ्रीज कराया, बल्कि 600 WhatsApp फ्रॉड ग्रुप्स को बंद कराया. इन ग्रुप्स से जुड़े लगभग 1.5 लाख लोगों को व्यक्तिगत रूप से कॉल कर सतर्क किया गया.
एसपी ग्रामीण ने बताया कि यदि समय रहते कार्रवाई न होती तो अगले दो दिनों में हजारों करोड़ रुपये की ठगी हो सकती थी. केवल इन ग्रुप्स के जरिए ही करीब 12 हजार करोड़ रुपए का फ्रॉड संभावित था.
छह राज्यों से 12 अभियुक्त गिरफ्तार: पुलिस ने इस मामले में ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में कुल 13 शिकायतें पहले से ही एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज थीं.
गिरफ्तार अभियुक्त
- जगन्नाथ प्रधान पुत्र भगवान प्रधान, निवासी बंकालिडी, बाडा बोरासिंगी गंगापुर जिला गंजम, उड़ीसा
- देवाषीश प्रधान पुत्र पितांबर प्रधान निवासी बेलाबडी तुरुमु भंजानगर, जिला गंजम, उड़ीसा
- जितेंद्र चौधरी पुत्र प्रभाकर चौधरी, निवासी चुढियापल्ली अम्बापुआ थाना वैलगुन्ठ, जिला गंजम उड़ीसा
- रंकनिधि नायक पुत्र झरिया नायक निवासी चुढियापल्ली अम्बापुआ थाना वैलगुन्ठ जिला गंजम, उड़ीसा
- दुर्गेश कुमार गुप्ता पुत्र मिठाईलाल गुप्ता निवासी रुनानंदा गांधी चौक भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़
- सूरज सिंह पवॉर पुत्र गणेश सिंह पंवार निवासी मोहथरानवाल मार्ग वार्ड नं. 37 अजबपुर कालोनी देहरादून, उत्तराखंड.
- रविंद्र सिंह राठौर पुत्र महेंद्र सिंह निवासी फेज नं 2 यमुनोत्री एन्कलेव चन्द्रभानी रोड अपोजिट वैष्णो माता मंदिर, रोवला कला मजरा देहरादून.
- सुरेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासी बी-105 प्रिन्सिस पार्क ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-86, ओल्ड फरीदाबाद, हरियाणा
- नवनीत लहरी पुत्र सुनील कुमार निवासी नाडी रोड थाना सैफऊ जिला धौलपुर, राजस्थान.
- रिजवान पुत्र रियाजूद्दीन निवासी 151 मदीना स्जिद वाली गली जिला बुलंदशहर, यूपी.
- आदित्यपाल पुत्र देवेश कुमार पाल निवासी साकेतपुरी मोहली रोड थाना हाईवे जिला मथुरा, यूपी.
- आर्यन वत्स पुत्र लोकेश कुमार शर्मा निवासी दीपक विहार खोडा कालोनी, थाना खोडई, गाजियाबाद.
इनके पास से 30 पासबुक और चेकबुक, 28 डेबिट कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, 23 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 9 फर्जी फर्मों की मुहर, 2 जियो राउटर, एक लैपटॉप और एक कैमरा बरामद किया गया.
