लखनऊ में राजनाथ सिंह बोले- सीएम योगी ने वह कर दिखाया जो आसान नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर में महिला पायलटों-सैनिकों ने अहम रोल अदा किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने कार्यक्रम को किया संबोधित. ( Photo Credit; State Government Media Cell )

अंग्रेज अफसर ने ऊदा देवी को किया था सैल्यूट : कार्यक्रम को रक्षा मंत्री ने संबोधित किया. कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पासी ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ के सिकंदर बाग में 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद ही वह शहीद हुईं थीं. जब वह शहीद हुईं तो ब्रिटिश अफसर ने अपनी हैट उतारकर उन्हें सैल्यूट किया था. यह ऊदा देवी की वीरता का प्रमाण था.

ये बातें रविवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही. उन्होंने लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अनावरण किया. यह प्रतिमा वृंदावन कॉलोनी के पासी चौराहे पर लगाई गई है. यह 12 फीट ऊंची है. वजन छह टन है. हाथ में बंदूक लिए यह प्रतिमा वीरांगना के शौर्य की कहानी बयां करती नजर आती है.

लखनऊ : ' मैं सीएम योगी को धन्यवाद देना चाहूंगा. जो काम बहुत सारे लोग इतने सालों में नहीं कर पाए, वह वो कर रहे हैं. मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो समाज के बारे में इतना सोचेगा. योगी जी ने जो कर दिखाया है वह बिल्कुल आसान काम नहीं था'.

सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खुले हैं : राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में ऊदा देवी ने अहम भूमिका निभाई थी. पासी समाज स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाला समुदाय रहा था. रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खुले हैं. भारतीय महिलाएं सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं.

वीरांगना ऊदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण. (Photo Credit; State Government Media Cell)

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलट और महिला सैनिकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में अहम रोल अदा किया. भारत की आन-बान-शान की रक्षा की. देश की हर बेटी वीरांगना ऊदा देवी बन सकती है.

महिलाएं किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को वीरांगना ऊदा देवी ने रोशन किया. वह हमें याद दिलाती हैं कि अगर महिलाएं बंदूक का इस्तेमाल कर सकती हैं, युद्ध में लड़ सकती हैं, ब्रिटिश सैनिकों को मार सकती हैं तो वे किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं.

ऊदा देवी हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणास्रोत : वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए ऐसी वीर नारियों का योगदान हमेशा यादगार रहेगा. शहीद वीरांगना ऊदा देवी सिर्फ नारियों के लिए ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा हैं. मैं इस स्मृति के लिए उन्हें नमन करता हूं. वीरांगना ऊदा देवी का बलिदान हमें प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए.

बिजली पासी किले में होगा लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम : सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने महाराजा बिजली पासी किले में लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है. इससे इस क्षेत्र के सभी योद्धाओं के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी जान सकेगी. हमारी सरकार ने तीन नई पीएसी महिला बटालियन का गठन किया है. लखनऊ में हमारी सरकार ने भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर करने की मुहिम शुरू की है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था. 16 नवंबर 1857 को पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को ढेर करने का काम वीरांगना ऊदा देवी ने किया था. हम ऊदा देवी के योगदान को हमेशा याद रखेंगे. देश की महिलाओं के लिए वीरांगना ऊदा देवी प्रेरणास्रोत हैं.

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

