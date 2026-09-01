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पशुओं के बाड़े में घुसा 12 फीट लंबा रॉक पायथन, बकरी के बच्चे को दबोचा, पत्थर मारने से हुआ घायल

अजगर को पकड़े हुए रेस्क्यू टीम के सदस्य ( Source : Sukhdev Bhat, Cobra Team Rajasthan )