कुरुक्षेत्र में लापता युवक की तलाश के दौरान दिखा 12 फीट लंबा मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत
कुरुक्षेत्र में लापता युवक की तलाश के दौरान मगरमच्छ दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत है.
Published : May 2, 2026 at 8:20 PM IST
कुरुक्षेत्र: जिले के पेहवा कस्बे से लापता हुए कुलदीप सिंह की तलाश करने के लिए गोताखोर प्रगट सिंह एसवाईएल नहर में गांव दबखेड़ी के पास सर्च अभियान चल रहा था. उस दौरान नहर के किनारे 12 फीट लंबा मगरमच्छ बैठा हुआ दिखाई दिया. मगरमच्छ की जानकारी मिलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
वीडियो में दिख रहा है मगरमच्छ: गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि "वह कुलदीप की नहर में तलाश कर रहा था. वह बोट पर ही अपने साथियों के साथ तलाश अभियान में जुटा थे. इस दौरान उन्होंने एक बड़े विशाल मगरमच्छ को नहर के किनारे पर बैठा हुआ देखा, जिसकी उन्होंने वीडियो भी बनाई है."
पशुओं को सुरक्षित जगहों पर ले गएः नहर के किनारे स्थानीय लोगों ने अपने पशु भी बांधे हुए थे. मगरमच्छ देखे जाने की खबर के बाद वहां से सभी पशुओं को सुरक्षित खोलकर पशुपालक अपने घर ले गए. वहीं आसपास के लोगों के लिए नहर पर जाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले भी यहां पर यह मगरमच्छ देखा गया था. गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि मगरमच्छ देखे जाने के बाद वाइल्डलाइफ टीम को सूचना दे दी गई है जो मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए अब अभियान शुरू करेंगे.
नहर के किनारे बरामद हुई थी बाइकः वहीं कुलदीप की तलाश के लिए गोताखोर प्रकट सिंह की टीम और SDRF की टीम संयुक्त अभियान चला रही थी. आपको बता दें की दो दिन पहले ही कुलदीप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली थी, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया था और अपनी जीवन लीला समाप्त करने की बात कही थी. तब से ही वह गायब है. उसकी मोटरसाइकिल नहर के किनारे बरामद हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कुलदीप को ढूंढने के लिए नहर में सर्च अभियान प्रारंभ किया.