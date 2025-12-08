ETV Bharat / state

खौफ इसे कहते हैं.. एयर इंडिया की फ्लाइट फिर भी 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच रहे यात्री

इंडिगो का दावा, सेवाएं सुधर रहीं : इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि ''चुनौतियों के बावजूद हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं. 10 दिसंबर तक उड़ान नेटवर्क को स्थिर कर दिया जाएगा.'' हालांकि, शुरुआती जानकारी में कंपनी ने 10 से 15 दिसंबर के बीच सामान्य संचालन की उम्मीद जताई थी. कंपनी की ओर से यात्रियों को आश्वासन दिया गया है कि प्रभावित सेवाओं को जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा.

पटना में पिछले छह दिनों से इंडिगो के संचालन पर बड़ा असर दिखाई दे रहा है. इस दौरान 180 विमान सेवाएं बाधित हुई हैं. एयरलाइन के ऑफिशियल ने यह बताते हुए स्थिति को संभालने की बात कही है कि देशभर में संचालित लगभग 2300 उड़ानों में से 1650 अभी भी सेवा में हैं. इसके बावजूद ग्राउंड पर यात्रियों को उड़ान उपलब्ध नहीं हो पा रही है और टिकट दरें लगातार बढ़ रही हैं.

पटना से 12 फ्लाइट कैंसिल : इंडिगो क्राइसिस के सातवें दिन आज सोमवार को पटना से जाने और आने वाली कुल 12 फ्लाइट कैंसिल है. पटना से दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे की फ्लाइट कैंसिल हुई है. पटना से हैदराबाद जाने वाली इण्डिगो की फ्लाइट 6E 6042, पटना से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 0805, पटना से कोलकाता वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 6349, पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 6389 को भी रद्द कर दिया गया है. इस प्रकार पटना से इंडिगो की आने और जाने वाली 8 फ्लाइट और स्पाइसजेट की दो जोड़ी यानी 4 फ्लाइट रद्द है.

पटना : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सकीं. पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु के रूट की 12 विमान रद्द रही. विमान रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. राजधानी से उड़ान भरने वाले यात्रियों के साथ-साथ पटना लौटने वालों को भी एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा. हजारों यात्री अपनी यात्रा नहीं कर सके और टिकट तारीख बदलवाने या रिफंड लेने में जुटे रहे.

काउंटर पर नहीं दिख रही पहले जैसी भीड़ (ETV Bharat)

पटना एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य : हालांकि सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर स्थिति काफी सामान्य रही. फ्लाइट रद्द होने की सूचना पूर्व में ही मिल जाने के कारण जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई थी, वैसे यात्री पटना एयरपोर्ट पर नजर नहीं आए. जो पटना एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, वह कंफर्म टिकट वाले ही रहे.

यात्रियों में अजीब डर : पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाले फ्लाइट के बोर्डिंग का इंतजार कर रहे जयकुमार ने कहा कि, ''हम इंडिगो संकट से रूबरू है. डर से 6 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, हालांकि हमारी फ्लाइट एयर इंडिया की है और. गनीमत है कि विमान समय पर है.''

इंतजार करते यात्री (ETV Bharat)

केंद्र सरकार की नजर, निर्देशों का पालन अनिवार्य : नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइन संचालन में सुधार जरूर हो रहा है लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं कही जा सकती. सरकार ने कंपनी को प्रभावित यात्रियों का रिफंड समय पर पूरा करने और जिनका बैगेज गलत जगह पहुंच गया है, उन्हें 48 घंटे के भीतर सामान वापस देने का सख्त निर्देश दिया है. संकट पूरी तरह खत्म होने तक सुधारात्मक उपाय जारी रहेंगे.

610 करोड़ रिफंड और बैगेज वापसी की प्रक्रिया जारी : इंडिगो की ओर से बताया गया है कि उड़ान बाधित होने के दौरान यात्रियों को कुल 610 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं. साथ ही लगभग तीन हजार यात्रियों का बैगेज भी वापस पहुंचा दिया गया है. बड़ी संख्या में शिकायतें आने के बाद कंपनी ने कंट्रोल रूम की संख्या बढ़ाई है और कस्टमर सपोर्ट को मजबूत किया है ताकि यात्रियों को तत्काल जरूरी जानकारी मिल सके.

पटना से 11 दिसंबर तक 58 विमान रद्द रहेंगे : ट्रैवल एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, पटना से 8 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच कुल 29 जोड़ी यानी 58 एकतरफा उड़ानों को रद्द रखा गया है. इसमें दिल्ली की 12 जोड़ी, हैदराबाद की 5 जोड़ी जबकि बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई की 4-4 जोड़ी फ्लाइट शामिल हैं. ऐसे में यात्रियों की परेशानी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती दिख रही है.

टिकट दरों में भारी उछाल, सभी सीटें फुल : पटना स्थित एक ट्रेवल एजेंसी के मैनेजर कुमुद के अनुसार, 8 दिसंबर की रात पटना से दिल्ली जाने वाली सीधी उड़ानों का किराया 13 हजार रुपये तक पहुंच गया है. वहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए सोमवार के सभी फ्लाइट्स लगभग फुल चल रही हैं. इतने बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से एयर किराए आसमान छूते नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें :-

'बड़ौदा में डॉक्टर का इंतजार कर रहे मरीज, बच्चों को पीने के लिए दूध-पानी तक नहीं..'

बिहार में Indigo की 14 उड़ानें रद्द, पटना से दिल्ली-बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल, देखें लिस्ट