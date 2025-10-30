ETV Bharat / state

अजगर है या ऐनाकोंडा, 12 फीट लंबा भीमकाय सांप देख गांव वालों के छूटे पसीने

नीमच में खेत में रेंगता दिखा 12 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने एक घंटे की मशक्कत के बाद किया सफल रेस्क्यू.

12 Feet Python Shocks everyone
गांव में अजगर देख मची अफरा-तफरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 12:34 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read
नीमच : खेड़ा राठौर गांव में बुधवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब जगदीश गुर्जर के खेत में ग्रामीणों ने एक विशालकाय सांप देखा. करीब 12 फीट लंबे और 35 किलो वजनी अजगर को देख लोगों के होश उड़ गए. कई ग्रामीण तो इतनी दहशत में आ गए कि अजगर को ऐनाकोंडा सांप कहने लगे. तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और वन वन विभाग की टीम और रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचे.

12 फीट लंबा भीमकाय सांप देख गांव वालों के छूटे पसीने (Etv Bharat)

गांव में अजगर देख मची अफरा-तफरी

खेड़ा राठौर गांव में भीमकाय सांप की खबर आग की तरह फैली और पूरे इलाके में दहशत फैल गई. गांव के निवासी जगदीश गुर्जर के खेत में ग्रामीणों ने अचानक एक विशालकाय अजगर को रेंगते हुए देखा था. ग्रामीणों ने कहा कि इससे बड़ा सांप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा सांप फिल्मों में ही देखा था.

NEEMUCH 12 FOOT PYTHON
नीमच में खेत में रेंगता दिखा 12 फीट लंबा अजगर (Etv Bharat)

कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का हुआ रेस्क्यू

जैसे ही वन विभाग को अजगर दिखने की सूचना मिली, टीम तत्काल मौके पर पहुंची. टीम के साथ रेस्क्यू स्पेशलिस्ट गजराज सिंह चौहान भी थे. मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे, जिन्होंने वन विभाग की टीम की मदद की. रेस्क्यू ऑपरेशन करीब एक घंटे तक चला, जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. आखिर में 12 अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

PYTHON SNAKE CATCHER NEEMUCH
कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का हुआ रेस्क्यू (Etv Bharat)

अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा

रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान ने बताया, '' पकड़े गए इस अजगर की लंबाई लगभग 12 फीट थी और इसका वजन करीब 35 किलोग्राम था, जो इसे इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे बड़े अजगरों में से एक है. सफल रेस्क्यू के बाद सुरक्षित रूप से मैघपुरा के जंगल में अजगर को छोड़ दिया गया है.''

12 Feet Python Shocks everyone
12 फीट लंबे अजगर का वजन था 35 किलो (Etv Bharat)

कुंडली मारकर शिकार को तोड़ देता है अजगर

रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान ने बताया कि अजगर अपने शिकार को कुंडली मारकर उसके ऊपर लिपट जाता है और इसमें इतनी ताकत होती है कि शिकार के शरीर की हड्डियां तक टूट जाती है. हालांकि, इसके पहले ही शिकार की दम घुटने से मौत हो जाती है. शिकार के मरने के बाद ये उसे निगलना स्टार्ट करता है.''

रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कहीं पर भी अगर जंगली जानवर दिखता है तो तुरंत फॉरेस्ट विभाग को सूचित करें खुद रेस्क्यू करने की गलती ना करें. क्योंकि रेस्क्यू के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की और जानकारी की जरूरत होती है और कई जानवर जान के लिए खतरा होते हैं.

Last Updated : October 30, 2025 at 1:48 PM IST

NEEMUCH PYTHON RESCUE
NEEMUCH 12 FOOT PYTHON
PYTHON SNAKE CATCHER
MADHYA PRADESH NEWS
12 FEET PYTHON SHOCKS EVERYONE

