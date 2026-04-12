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साधु संतों के भेष में 12 बहुरूपिए बाबा और तांत्रिक गिरफ्तार, इस तरह भोले भाले लोगों को लगाते थे चूना

दरअसल, उत्तराखंड में धर्म की आड़ में लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले, साधु-संतों का भेष धारण कर आमजन विशेषकर महिलाओं व युवाओं को भ्रमित कर व्यक्तिगत/घरेलू समस्याओं के समाधान का झांसा देकर अनुचित लाभ लेने वाले ढोंगी बाबाओं के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक पिरान कलियर कमल मोहन भंडारी के नेतृत्व में पुलिस ने दरगाह शरीफ साबिर पाक क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया.

रुड़की: हरिद्वार जिले में 'ऑपरेशन प्रहार' और 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत पुलिस ने 12 बहुरूपिए बाबाओं को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए बाबा दरगाह साबिर पाक में जियारत करने आए जायरीनों को भ्रमित कर उनकी व्यक्तिगत/घरेलू समस्याओं को दूर करने के नाम पर पैसे की ठगी किया करते थे. पुलिस ने सभी बहुरूपी बाबाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया में जुट गई है.

अलग-अलग राज्यों के 12 ढोंगी बाबा गिरफ्तार: इस दौरान दरगाह परिसर के आसपास स्थित सराय, रैन बसेरा व टीन शेड और अन्य स्थानों पर चेकिंग कर 12 संदिग्ध ढोंगी/तांत्रिक/बाबा भेषधारियों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने सभी बाबाओं के खिलाफ धारा 172(2) BNSS के तहत कार्रवाई करते हुए अग्रिम वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. हिरासत में लिए गए ढोंगी बाबाओं में अलग-अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के लोग शामिल हैं.

"धर्म की आड़ में लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले साधु-संतों का भेष धारण कर आमजन को भ्रमित कर और उन्हें झांसा देकर लाभ लेने वाले 12 ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया गया है. सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा."- कमल मोहन भंडारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना पिरान कलियर

पिरान कलियर क्षेत्र में पहले गिरफ्तार हो चुके कई बांग्लादेशी नागरिक: बता दें कि पिरान कलियर में स्थित साबिर पाक की विश्व प्रसिद्ध दरगाह मौजूद है और यहां पर देश ही नहीं विदेशों से भी जायरीन दरगाह में अपनी मुरादें लेकर हाजरी लगाने के लिए पहुंचते हैं. वहीं, पिरान कलियर क्षेत्र से पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम पहले कई बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार कर चुकी है. हालांकि, पुलिस और प्रशासन कलियर क्षेत्र में अपनी निगाहें जमाए रखता है और लगातार कार्रवाई भी की जाती है.

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