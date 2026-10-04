लोन की ब्याज कम कराने का झांसा देकर 12.95 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार
फिरोजाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए अलीगढ़ के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 2:25 PM IST
फिरोजाबाद: नमस्कार, मैं आदित्य बिरला कैपिटल से बोल रहा हूं. आपके जो लोन चल रहा है, उसकी ब्याज दर कम हो जाएगी. आपको ज्यादा लोन भी मिल सकता है, जिससे आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं. इसी तरह फोन कर एक कारोबारी को अपने जाल में फंसाकर साइबर ठगों ने 12 लाख 95 हजार रुपये की रकम हड़प ली. फिरोजाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए अलीगढ़ के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस इंस्पेक्टर साइबर क्राइम राजेश कुमार सिंह के मुताबिक, साइबर ठगों ने पीड़ित अमन को फोन कर खुद को आदित्य बिरला कैपिटल से जुड़ा कर्मचारी बताया था. आरोपियों ने पीड़ित के चल रहे लोन की जानकारी देते हुए कहा कि उसकी ब्याज दर कम कराई जा सकती है. इसके साथ ही अधिक रकम का नया लोन दिलाने का झांसा भी दिया गया.
ठगों ने पीड़ित को उसके लोन नंबर और बकाया धनराशि की भी जानकारी दी. साइबर ठगों ने केवल लोन की जानकारी ही नहीं बताई, बल्कि पीड़ित का पैन कार्ड नंबर और पता भी बताया. इतनी सटीक जानकारी मिलने के बाद पीड़ित को विश्वास हो गया कि फोन करने वाले वास्तव में आदित्य बिरला कैपिटल से ही जुड़े हुए हैं.
इसके बाद ठगों ने लोन की ब्याज कम कराने और अतिरिक्त लोन स्वीकृत कराने के नाम पर अलग-अलग प्रक्रिया बताकर रकम जमा करानी शुरू कर दी. आरोपियों ने इंश्योरेंस और एनओसी के नाम पर पीड़ित से कुल 12 लाख 95 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए. बाद में जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तो उसने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा पीड़ित अमन की तहरीर पर थाना साइबर क्राइम में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने जांच शुरू की. जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और अन्य ठोस साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को चिन्हित किया.
अलीगढ़ के रहने वाले दो आरोपी गिरफ्तार: थाना साइबर क्राइम पुलिस ने प्रकाश में आए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लायक राम पुत्र हरप्रसाद सिंह और अशोक पुत्र चरन सिंह, दोनों निवासी ओगर नगला राजू, थाना गभाना, जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है.
पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य संकलित किए गए हैं. गिरफ्तारी के बाद दोनों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
लायक राम पर पहले से आधा दर्जन मुकदमे: पुलिस मीडिया सेल के अनुसार गिरफ्तार आरोपी लायक राम शातिर किस्म का अपराधी है. उसके खिलाफ अलग-अलग जनपदों में गंभीर अपराधों से संबंधित करीब आधा दर्जन अभियोग पहले से पंजीकृत बताए गए हैं. पुलिस अब आरोपियों के साइबर फ्रॉड के नेटवर्क, बैंक खातों और अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.
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