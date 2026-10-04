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लोन की ब्याज कम कराने का झांसा देकर 12.95 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद में दो आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: नमस्कार, मैं आदित्य बिरला कैपिटल से बोल रहा हूं. आपके जो लोन चल रहा है, उसकी ब्याज दर कम हो जाएगी. आपको ज्यादा लोन भी मिल सकता है, जिससे आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं. इसी तरह फोन कर एक कारोबारी को अपने जाल में फंसाकर साइबर ठगों ने 12 लाख 95 हजार रुपये की रकम हड़प ली. फिरोजाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए अलीगढ़ के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.