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वन दरोगा की नौकरी का झांसा देकर 12.61 लाख ठगे, अंबेडकरनगर में छह पर केस दर्ज, जानिए ठगी का तरीका

जालसाजों ने फर्जी विज्ञापन दिखाकर मेडिकल और वर्दी भी दिलवाई. मानदेय नहीं मिलने पर पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ.

नौकरी के नाम पर ठगी.
नौकरी के नाम पर ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 7:12 PM IST

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अंबेडकरनगर : झारखंड में वन दारोगा की नौकरी का झांसा देकर 12.61 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. झारखंड के छह ठगों पर जलालपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है. जलालपुर के डीह भियांव निवासी धीरज निषाद ने शिकायत दर्ज कराई है. धीरज ने बताया, रांची के रहने वाले राहुल कुमार, राजीव कुमार, धर्मेंद्र यादव, मनोज पंडित, अमित सिंह और इटावा के सुनूपुर लाखनमऊ निवासी विकल कुमार ने उन्हें और उनके साथियों को ठगा है.

आरोप है कि फर्जी विज्ञापन दिखाकर सभी से नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख 61 हजार रुपये वसूला. आरोपी कटका के हैदराबाद गांव के बृजेश, रुस्तमपुर के मंगेश, प्रवेश, चंदन, जलालपुर के अरुण, राजेश व सुलतानपुर जिले के चड़ीपुर कला गांव के कृष्ण कुमार और रविशंकर सोनी को झारखंड के धनबाद ले गए, जहां दो दिन तक रोके रखा.

बाद में उनका शनि मंदिर स्टील गेट नंबर एक के पास सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया. आगे की प्रक्रिया के तहत, उन्हें झारखंड के चतरा जिले में एक होटल में रखा गया, जहां से उन्हें कब्रिस्तान के पास एक निजी कमरे में एक महीने तक रखा गया. इसके बाद रांची के खेल गांव मैदान में प्रतिदिन दो दिन रनिंग कराई जाती थी और दो दिन ऑफिस में, जहां कोई नहीं रहता था.

वहां मौजूद जालसाज राहुल खुद को वन विभाग का क्लर्क बताता था और कक्षाएं भी लेता था. इसके बाद, राहुल कथित तौर पर जंगल में ले जाकर पेड़ों की गिनती करवाता था, यह बताने के लिए कि कौन से पेड़ काटने लायक हैं और कौन नहीं. यहां से वापस बोकारो ले जाकर धर्मेंद्र यादव ने सभी को वर्दी दी और पुलिस वेरिफिकेशन का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया.

कई माह बीत जाने के बाद भी खाते में मानदेय न आने पर ठगी की जानकारी हुई. जालसाजों ने दो साल बीत जाने के बाद भी रुपये वापस नहीं किया. बाद में पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई. पीड़ितों ने रुपये देने के साक्ष्य भी दिए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्यामदेव ने बताया कि छह ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है.

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