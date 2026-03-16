ETV Bharat / state

वन दरोगा की नौकरी का झांसा देकर 12.61 लाख ठगे, अंबेडकरनगर में छह पर केस दर्ज, जानिए ठगी का तरीका

अंबेडकरनगर : झारखंड में वन दारोगा की नौकरी का झांसा देकर 12.61 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. झारखंड के छह ठगों पर जलालपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है. जलालपुर के डीह भियांव निवासी धीरज निषाद ने शिकायत दर्ज कराई है. धीरज ने बताया, रांची के रहने वाले राहुल कुमार, राजीव कुमार, धर्मेंद्र यादव, मनोज पंडित, अमित सिंह और इटावा के सुनूपुर लाखनमऊ निवासी विकल कुमार ने उन्हें और उनके साथियों को ठगा है.

आरोप है कि फर्जी विज्ञापन दिखाकर सभी से नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख 61 हजार रुपये वसूला. आरोपी कटका के हैदराबाद गांव के बृजेश, रुस्तमपुर के मंगेश, प्रवेश, चंदन, जलालपुर के अरुण, राजेश व सुलतानपुर जिले के चड़ीपुर कला गांव के कृष्ण कुमार और रविशंकर सोनी को झारखंड के धनबाद ले गए, जहां दो दिन तक रोके रखा.

बाद में उनका शनि मंदिर स्टील गेट नंबर एक के पास सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया. आगे की प्रक्रिया के तहत, उन्हें झारखंड के चतरा जिले में एक होटल में रखा गया, जहां से उन्हें कब्रिस्तान के पास एक निजी कमरे में एक महीने तक रखा गया. इसके बाद रांची के खेल गांव मैदान में प्रतिदिन दो दिन रनिंग कराई जाती थी और दो दिन ऑफिस में, जहां कोई नहीं रहता था.