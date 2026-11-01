केजीएमयू के धर्मांतरण मामले में गिर सकती है 12 डॉक्टरों पर गाज
एसटीएफ की रिपोर्ट में 12 डॉक्टरों के नाम सामने आने के बाद विवि प्रशासन ने 6 नवम्बर को कार्य परिषद की आपात बैठक बुलाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:49 AM IST
लखनऊ: लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में उठे धर्मांतरण व लव जिहाद मामले में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट ने कार्रवाई को लेकर विवि के पाले में गेंद डाल दी है.
एसटीएफ की रिपोर्ट में 12 डॉक्टरों के नाम सामने आने के बाद विवि प्रशासन ने आगामी 6 नवम्बर को कार्य परिषद की आपात बैठक बुलाई है. रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर अनुशासनात्मक समितियों का गठन किया जाएगा.
एसटीएफ के जांच रिपोर्ट की आग कुलपति कार्यालय तक पहुंच गई है. जांच रिपोर्ट में कुलपति के ओएसडी एसए अब्बास का नाम भी सामने आया है.
रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. अब्बास अली मेहंदी अपने कई प्रशासनिक कार्य एसए अब्बास के माध्यम से कराते थे, यहां तक कि विभिन्न जांच समितियों में सदस्यों के नाम सुझाने और उन्हें कुलपति तक पहुंचाने में भी उनकी भूमिका होने की बात कही गई है.
वहीं कुछ ऐसे चिकित्सकों और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, जो वर्तमान में विभागाध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं.
रिपोर्ट के आधार पर पद से हटने के साथ ही करना होगा समिति का सामना
एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन 12 डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू कराने की तैयारी में है. इसके लिए जांच समिति गठित किए जाने की संभावना है.
कार्य परिषद की बैठक में यह भी तय हो सकता है कि जांच पूरी होने तक आरोपों से घिरे डॉक्टरों को विभागाध्यक्ष और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर बनाए रखा जाए या उनसे ये जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएं.
रिपोर्ट में मेडिसिन विभाग के नेफ्रोलॉजिस्ट प्रो. उस्मान कौसर का भी उल्लेख किया गया है. उन पर महिला डॉक्टरों के साथ संबंधों और कथित तौर पर उन्हें इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित करने के प्रयास के आरोप दर्ज किए गए हैं. वहीं रिपोर्ट में अन्य डॉक्टरों की भूमिका का भी जिक्र है.
प्रतिबंधित इस्लामिक रिसर्चर की विचारधारा के प्रचार का उल्लेख
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंधित इस्लामिक रिसर्चर जाकिर नाइक की विचारधारा का प्रचार कतिपय शिक्षकों द्वारा किया जा रहा था. इसमें फिजियोलॉजी विभाग में तैनात डॉ. नसीम खान की भूमिका का विशेष उल्लेख है.
रिपोर्ट के मुताबिक, उनके नेतृत्व में मुस्लिम छात्रों के बीच इसके विचारधारा के प्रचार की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. इससे पहले डॉ. नसीम खान मेडिसिन विभाग में तैनात थे.
रिपोर्ट में विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी लोगों को बुलाकर टीजी हॉस्टल की ऊपरी मंजिल पर धार्मिक तकरीर कराए जाने की बात भी दर्ज है. आरोप है कि विभिन्न स्थानों से लोग परिसर में आकर तकरीरें देते थे.
ड्यूटी आवंटन में भेदभाव के आरोप
जांच रिपोर्ट में कुछ डॉक्टरों के कार्यव्यवहार को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि मरीजों के इलाज, विभागीय जिम्मेदारियां सौंपने और ड्यूटी आवंटित करने में धार्मिक पहचान को प्राथमिकता दी जाती थी. कुछ डॉक्टरों पर अपने धर्म के लोगों को तरजीह देने और दूसरे समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए गए हैं.
पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाने का आरोप
रिपोर्ट में पीड़िता के परिवार पर शिकायत वापस लेने और मामले को दबाने के लिए दबाव बनाए जाने का भी उल्लेख है. आरोप है कि विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेश बाबू और एक अन्य प्रोफेसर ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें शिकायत से पीछे हटने के लिए समझाने का प्रयास किया. इसके अलावा कुछ रेजिडेंट डॉक्टरों पर पीड़िता का समर्थन करने वाले लोगों को धमकाने के आरोप भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं.
2004 से सक्रिय गिरोह की बात आई सामने
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 में भी विश्वविद्यालय में धर्मांतरण से संबंधित एक गिरोह सक्रिय होने की बात सामने आई थी. इस पुराने घटनाक्रम और मौजूदा मामले के बीच संभावित संबंधों को लेकर भी सवाल उठे हैं. रिपोर्ट में कुछ ऐसे डॉक्टरों का उल्लेख है, जो लंबे समय से विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं.
6 नवम्बर को बुलाई गई है कार्य परिषद की बैठक
पूरे प्रकरण को लेकर किंग जज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता प्रोफेसर केके सिंह का कहना है कि मामले को लेकर आगामी 6 नवंबर को कार्य परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है. बैठक में रिपोर्ट को सामने रखा जाएगा और आरोप के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी.
ये भी पढ़ें -