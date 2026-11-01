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केजीएमयू के धर्मांतरण मामले में गिर सकती है 12 डॉक्टरों पर गाज

12 doctors could face action in KGMU conversion case. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में उठे धर्मांतरण व लव जिहाद मामले में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट ने कार्रवाई को लेकर विवि के पाले में गेंद डाल दी है.

एसटीएफ की रिपोर्ट में 12 डॉक्टरों के नाम सामने आने के बाद विवि प्रशासन ने आगामी 6 नवम्बर को कार्य परिषद की आपात बैठक बुलाई है. रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर अनुशासनात्मक समितियों का गठन किया जाएगा.