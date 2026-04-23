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मिर्जापुर सड़क हादसे में दो मासूम समेत 12 की मौत

ट्रक ने बोलोरो-अल्टो कार समेत एक ट्रेलर ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा पेश आया.

मिर्जापुर सड़क हादसा
मिर्जापुर सड़क हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 4:25 PM IST

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मिर्जापुर: ड्रमंडगंज घाटी में बीती रात रीवा-मिर्जापुर हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में दो मासूम समेत 12 लोगों की मौत ने पूरे गांव को झगझोर कर रख दिया है. इस हादसे ने कई चिराग बुझा दिए.

बताया जा रहा है जिगना थाना क्षेत्र के नरैना हरगढ़ के रहने वाले अरुण कुमार अपने बेटे शिवा (9) का मुंडन, मैहर देवी मंदिर में कराने के लिए, सगुन सिंह की बोलेरो किराए पर लिया था.

बुधवार की सुबह लगभग 5 बजे बोलेरो चालक बिष्णु सिंह (40) नरैना गांव पहुंचा, बुलोरो में पंकज सिंह (35) बीना सिंह (40) पियूष सिंह (19) सोनम (9) बंदना सिंह (35) शिवा (9) को बैठा कर मैहर के लिए रवाना हुआ. मैहर में अरुण सिंह की बहन प्रियंका सिंह (40) अपने बेटे कार्तिकेय सिंह के साथ वाहन में सवार होकर निकले, तभी ड्रमंडगंज घाटी में बोलेरो हादसे का शिकार हो गई.

घटना की खबर आते ही गांव में कोहराम मच गया. बीना सिंह की दो बेटी एक बेटे में बड़ी लड़की कशिश (16) घर पर थी, जबकि हादसे में माँ बेटा छोटी बेटी की मौत हो गई, वहीं, बंदना व एक लौते संतान शिवा काल के गाल में समा गए. वाहन चालक बिष्णु सिंह चार भाइयों में छोटा था, उसका कोई संतान नहीं था. इनके साथ अल्टो कार सवार जयप्रकाश की भी मौत हो गई, जो सोनभद्र जनपद का रहने वाला था.

साथ ही ट्रक खलासी विकास शर्मा की केविन में जलकर मौत हो गई, जो मध्य प्रदेश के सागर का करने वाला था. मध्य प्रदेश के रहने वाला ट्रक चालक अजीज खान घायल था जिसका इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई. फिलहाल प्रशासन ने सभी शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.

मिर्जापुर ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के घाटी में बीती रात ट्रक का ब्रेक फेल होने से ट्रक ने बोलोरो और अल्टो कार समेत एक ट्रेलर ट्रक में टक्कर मार दी थी. जिसमें बोलोरो में सवार और अल्टो में सवार लोगों की जल कर से मौत हो गई. साथ ही ट्रक खलासी और घायल चालक का इलाज के दौरान मौत हो गई.

इस हादसे में 10 लोग जिंदा जल गए, आग की लपटे इतनी तेज थी के बाहर खड़े लोग, कार में जल रहे लोगों को बचा नहीं पाए. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को गठरी में बांधकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया.

गांव में शव पहुंचते ही परिवार रिश्तेदार के साथ ही आसपास के रहने वालों की भीड़ लग गई . घर वालों के लिए सदमा इतना बड़ा था कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, शव को देखकर हर किसी की आंखे नम हो गई.

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