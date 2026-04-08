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यूपी के इस सरकारी कॉलेज पर खर्च हुए 12 करोड़, पढ़ते हैं सिर्फ 19 स्टूडेंट्स, हाईटेक लैब-जिम, फिर भी दाखिले नहीं

कॉलेज में मिलने वाली सुविधाएं: जयशंकर बताते हैं कि वह साल 2020 से इस कॉलेज के इंचार्ज पद पर हैं. साल 2016 में इस डिग्री कॉलेज की शुरुआत हुई थी, तब इसे केंद्र सरकार की योजना RUSA के तहत 12 करोड़ रुपये करोड़ रुपये की की लागत से तैयार किया गया. इस कॉलेज को बीए-बीएससी की मान्यता मिली हुई है. महाविद्यालय की भव्य इमारत में अच्छे तरह तैयार किए गए कमरे, बेंच, बिजली पानी की बुनियादी सुविधाएं तो हैं ही, साथ में शिक्षित स्टाफ भी है. यहां लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित योग्य प्रोफेसर हैं. महाविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, जिम जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं. साथ ही प्रवेश शुल्क भी न्यूनतम रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स यहां दाखिला ले सकें. निजी कॉलेजों में फीस भी महंगी है. फिर यहां दाखिले नहीं होते.

2016 में हुई कॉलेज की शुरुआत: इस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जयशंकर बताते हैं कि, इस महाविद्यालय का प्रपोजल साल 2011-12 में तत्कालीन सरकार में रखा गया था. जिसके बाद साल 2013 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ. लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से यह साल 2016 तक बनकर तैयार हुआ. अब भी कुछ हिस्सों में निर्माण चल रहा है, जिसमें बॉयज व गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण शामिल है. प्राचार्य कहते हैं कि, कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम है. सिर्फ 19 छात्र ही यहां हैं. ऐसा क्यों है, समझ से परे है. जबकि कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं.

रायबरेली: जरा सोचिए, ऐसा कॉलेज जहां अत्याधुनिक, जिम, लैब प्ले ग्राउंड, हॉस्टल समेत बाकी सारी सुविधाएं मिलती हों, वहां दाखिले ही नहीं होते. वैसे तो कॉलेज में बीए, बीएससी, होम साइंस आदि की पढ़ाई होती है, लेकिन कुल स्टूडेंट्स की बात करें तो सिर्फ 19. किसी-किसी क्लॉस में सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स मिल जाएगा. ये कॉलेज सरकारी है और रायबरेली मुख्यालय से 45 किमी दूर हरिहर नेहस्ता में है. हैरत की बात यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध इस राजकीय महाविद्यालय के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे.

क्लॉस में सन्नाटा. (Photo Credit; ETV Bharat)

किस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स-टीचर: 2016 में यहां आर्ट्स विधा को मान्यता मिल गई थी. 2017 में साइंस और कॉमर्स विषय की भी मान्यता मिली. 2019 में कोरोना काल से पहले यहां अधिकतम 45 छात्र-छात्राएं अलग अलग विषय में एडमिशन लिए थे. कोरोना का असर भी इस महाविद्यालय पर पड़ा. प्राचार्य ने बताया कि इस समय 19 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमे से 15 छात्र आर्ट्स और 2-2 छात्र साइंस और कॉमर्स में पढ़ रहे हैं. बताया कि उनके यहां आर्ट्स में हिंदी, इकोनॉमिक्स और साइंस में केमिस्ट्री-फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी और बीकॉम में एक टीचर हैं. कुल 7 टीचर हैं जो यहां पढ़ा रहे हैं. 2 शिक्षक अभी रिटायर हुए हैं. वहीं पॉलिटिकल साइंस व होम साइंस में एक-एक शिक्षक सम्बद्ध हैं. यूजीसी के तहत मान्य वेतन भी सरकार इन्हें दे रही है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार लगभग 50 से 60 छात्र उनके कॉलेज में एडमिशन लेंगे.

कॉलेज की एक क्लॉस में सिर्फ एक स्टूडेंट्स. (Photo Credit; ETV Bharat)

दाखिले बढ़ाने के प्रयास रहे विफल: प्राचार्य ने कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद यहां छात्र-छात्राओं को आकर्षित करने में कॉलेज प्रशासन असफल रहा है. महाविद्यालय स्टाफ द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान और मोटिवेशनल कार्यक्रम भी चलाया जाता है, लेकिन उसका अपेक्षित असर नहीं दिख रहा है. स्थानीय स्तर पर भी यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतनी सुविधाओं के बावजूद छात्र इस महाविद्यालय से दूरी क्यों बना रहे हैं. स्थानीय लोगों कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने और जागरूकता की कमी के साथ परिवहन सुविधा का अभाव व निजी कॉलेजों की बढ़ती संख्या जैसे कई कारण हैं, जिसके चलते यहां छात्र-छात्राएं एडमिशन नहीं ले रहे हैं.

खाली पड़ी क्लॉस. (Photo Credit; ETV Bharat)

दाखिले न होने के प्रमुख कारण

यह राजकीय महाविद्यालय मुख्यालय से करीब 45 किमी दूर है.

कॉलेज आने-जाने के लिए पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं हैं.

जिले में कई ऐसे संस्थान हैं, जो घर बैठे डिग्री देने का दावा करते हैं.

कॉलेज में परंपरागत कोर्स को मान्यता है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स नहीं हैं.

स्टूडेंट्स का झुकाव इन दिनों प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ है, जो कि यहां उपलब्ध नहीं.

कम स्टूडेंट्स की एक यह भी वजह: स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां पर कई सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज हैं, जो कि छात्र-छात्राओं को ग्रेजुएशन की डिग्री घर बैठे देने का दावा करते हैं. एक तयशुदा फीस लेकर के उन्हें एग्जाम में पास करने का भी दावा करते हैं. यही कारण है कि इस क्षेत्र के बहुत से छात्र-छात्राएं इस सरकारी महाविद्यालय में रेगुलर पढ़ाई न करके घर बैठे डिग्री हासिल करने के जाल में फंस रहे हैं. डॉ. जयशंकर का कहना है कि वह क्षेत्र में लगातार घर-घर जाकर अभिभावकों व छात्रों से लखनऊ यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज से छात्रों को रेगुलर पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं. यह भी कहा कि इस समय स्टूडेंट का रुझान प्रोफेशनल कोर्स की तरफ ज्यादा हो रहा है. वे ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्स की बजाय प्रोफेशनल कोर्स करने की तरफ ज्यादा जा रहे हैं. यदि सरकार यहां ग्रेजुएशन के प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीबीए, बीएमसी, बीटेक इत्यदि लेकर आए तो जो स्टूडेंट्स ऐसे कोर्स करने बाहर जाते हैं, वह यहां आएंगे.

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