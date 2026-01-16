नोएडा शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर महाठगी, 35 करोड़ का 'फर्जी' मुनाफा दिखाकर 12 करोड़ की ठगी की
दिसंबर 2025 में एक पीड़ित ने ठगी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले में खुलासा हुआ. क्या है पूरा मामला, जानें..
Published : January 16, 2026 at 10:56 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गिरोह का आज शुक्रवार को पर्दाफाश किया है, जिसने निवेश के नाम पर एक व्यक्ति से 12 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. पुलिस ने इस मामले में गिरोह के एक अहम सदस्य को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, जिसके तार सीधे चीन से जुड़े हैं.
हैदराबाद से पकड़े गए आरोपी का नाम राजकुमार कुमावत है. डीसीपी साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि दिसंबर 2025 में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर एक ग्रुप में जोड़ा गया. वहां उसे शेयर मार्केट में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच दिया गया. जालसाजों ने उसे एक ऐप पर 35 करोड़ रुपये का फर्जी मुनाफा भी दिखाया. इसी झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग किस्तों में 12 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए.
बनाई फर्जी कंपनी: उन्होंने बताया कि हमने मैनुअल इंटेलिजेंस और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए. उसने अपने साथी बुक्का मनोहर के साथ मिलकर “मून ब्लॉसम” नाम की एक फर्जी कंपनी बनाई थी. कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी के पैसों को सफेद करने के लिए किया गया. केवल इस एक खाते में ही 1 करोड़ 22 लाख रुपये मंगवाए गए थे.
कई मामले दर्ज: राजकुमार कुमावत एक विदेशी साइबर गिरोह के लिए काम कर रहा था. एनसीआरपी पोर्टल की जांच में पता चला कि इस गिरोह के खिलाफ देश के अन्य राज्यों तमिलनाडु 2 शिकायतें 2.76 करोड़ की ठगी की और दिल्ली में 6 लाख से ज्यादा ठगी की शिकायत के मामले दर्ज हैं. मामले में अब तक 9 लोग जेल भेजे जा चुके हैं. गिरोह के अन्य सदस्यों और विदेशी कनेक्शन की जांच जारी है.
यह भी पढ़ें-
ईडी ने लाल किला ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट की दायर
विश्व पुस्तक मेला 2026: पहली बार दिखा MCD एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टॉल, निगम विद्यालयों के मिला राष्ट्रीय मंच