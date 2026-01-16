ETV Bharat / state

नोएडा शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर महाठगी, 35 करोड़ का 'फर्जी' मुनाफा दिखाकर 12 करोड़ की ठगी की

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गिरोह का आज शुक्रवार को पर्दाफाश किया है, जिसने निवेश के नाम पर एक व्यक्ति से 12 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. पुलिस ने इस मामले में गिरोह के एक अहम सदस्य को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, जिसके तार सीधे चीन से जुड़े हैं.

हैदराबाद से पकड़े गए आरोपी का नाम राजकुमार कुमावत है. डीसीपी साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि दिसंबर 2025 में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर एक ग्रुप में जोड़ा गया. वहां उसे शेयर मार्केट में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच दिया गया. जालसाजों ने उसे एक ऐप पर 35 करोड़ रुपये का फर्जी मुनाफा भी दिखाया. इसी झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग किस्तों में 12 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए.

शैव्या गोयल, डीसीपी, साइबर क्राइम (ETV Bharat)

बनाई फर्जी कंपनी: उन्होंने बताया कि हमने मैनुअल इंटेलिजेंस और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए. उसने अपने साथी बुक्का मनोहर के साथ मिलकर “मून ब्लॉसम” नाम की एक फर्जी कंपनी बनाई थी. कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी के पैसों को सफेद करने के लिए किया गया. केवल इस एक खाते में ही 1 करोड़ 22 लाख रुपये मंगवाए गए थे.