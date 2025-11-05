ETV Bharat / state

दरभंगा बाल सुधार गृह से 12 बच्चे फरार, गार्ड पर हमला कर दीवार फांद भागे

बाल सुधार गृह से 12 बच्चे फरार, गार्ड पर हमला कर दीवार फांद भागे ( ETV Bharat )

बाल सुधार गृह में सुरक्षाकर्मी पर हमला कर 12 बच्चे पीछे की दीवार फांदकर भागे (ETV Bharat)

दरभंगा बाल सुधार गृह से 12 बच्चे फरार : पुलिस के अनुसार, देर रात करीब 11 बजे बाल सुधार गृह में तैनात सुरक्षा गार्डों पर अचानक कुछ बच्चों ने हमला कर दिया. हाथ में आए डंडों और ईंटों से हमला कर गार्डों को घायल कर दिया. इसके बाद मौका पाकर 12 बच्चे पीछे की दीवार फांदकर भाग निकले.

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के बाल सुधार गृह से 12 बाल कैदी फरार हो गए है. घटना मंगलवार देर रात की है. पुलिस के मुताबिक, बाल कैदी ड्यूटी पर तैनात गार्ड पर हमला कर दीवार फांदकर फरार हो गए. इस दौरान बाहर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जिसमें सभी बच्चे दीवार फांदते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर पांच बच्चों को पकड़ा : घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी शुरू की.अब तक 5 फरार बच्चों को पुलिस ने पकड़कर वापस बाल सुधार गृह भेज दिया है, जबकि शेष 7 बच्चों की तलाश जारी है.

फरार बच्चों के लिए पुलिस की छापेमारी जारी : एसएसपी दरभंगा जगुनाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि “बाल सुधार गृह से कुल 12 बच्चे फरार हुए थे. पुलिस टीमों ने अब तक 5 बच्चों को पकड़ लिया है. बाकी फराार बच्चों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.सभी थानों को अलर्ट किया गया है.”

आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे : घटना के बाद पूरे लहेरियासराय क्षेत्र में पुलिस ने नाकेबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. वहीं, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है.

बाल सुधारगृह पहले से भी रहा है चर्चा में : स्थानीय लोगों का कहना है कि बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय से कमजोर बताई जा रही थी. बता दें कि कई बार अंदर अनुशासनहीनता और कर्मियों की लापरवाही की शिकायतें सामने आती रही हैं.

ये भी पढ़ें :

