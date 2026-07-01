ETV Bharat / state

दो मंजिला आवासीय भवन में लगी भीषण, मकान जलकर हुआ राख, 12 मवेशी भी जिंदा जले

देहरादून जिले के कालसी तहसील क्षेत्र से घर में आग लगने की घटना सामने आई है. इस अग्निकांड में 12 मवेशी भी जिंदा जल गए.

Etv Bharat
फाइल फोटो. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 1, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. कालसी तहसील के ग्राम पंचायत भंजरा के मसोटी खेडा देर रात दो मंजिला आवासीय भवन में आग लग गई थी. इस अग्निकांड में दो मंजिला आवासीय भवन जलकर राख हो गया. इस हादसे में घर के अंदर बंधे कई मवेशियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिससे पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है.

मिली जानकारी के अनुसार, भोपालू पुत्र काडिया का मसोटी खेडा में दो मंजिला आवासीय भवन (छानी) स्थित है. दिनचर्या के अनुसार भोपालू पशुओं को चारा-पानी देने के बाद अपने गांव पजोटा लौट गए थे. देर रात अचानक भवन में आग लग गई. आग की लपटें देख आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाया और मौके पर पहुंचे.

​सूचना मिलते ही भोपालू भी आनन-फानन में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था. ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने और मवेशियों को निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि केवल दो बैल और दो बकरियों को ही सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. ​इस अग्निकांड में 8 बकरियां, एक भैंस, दो गाय और एक बछड़ा आग की चपेट में आने से जिंदा जल गए.

भवन के भीतर रखा घरेलू सामान और पशुओं के लिए संचित चारा भी जलकर राख हो गया, जिससे पीड़ित पशुपालक किसान भोपालू को गहरा सदमा लगा है, क्योंकि उसकी आजीविका का मुख्य आधार यही पशु थे. ​ ​घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र पंचायत सदस्य सीमा राणा ने क्षेत्रीय पटवारी को अवगत कराया. पूर्व बीडीसी सदस्य व युवा भाजपा नेता कांति राणा ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार पूरी तरह टूट चुका है.

उन्होंने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान को घटना की जानकारी दी और एसडीएम कालसी से फोन पर वार्ता कर पीड़ित परिवार को तत्काल उचित सरकारी राहत राशि उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की है. इस घटना की सूचना जिलाधिकारी को भी दी गई है.​​​ घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य के दौरान रिंकू, गबरू, हगाडू, सुनील और भजू सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे.

तहसीलदार कालसी सुशीला कोठियाल ने बताया कि संबंधित क्षेत्र पटवारी को तत्काल प्रभाव से घटनास्थल का मौका मुआयना करने के निर्देश दिए गए है. जल्द ही तहसील प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट सौप दी जाएगी.

पढ़ें---

TAGGED:

FIRE BROKE OUT IN BUILDING
RESIDENTIAL BUILDING FIRE
दो मंजिला आवासीय भवन में आग
कालसी तहसील में आग की घटना
12 CATTLE BURNT ALIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.