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रामनगर: भीषण आग में 12 बीघा गेहूं की फसल जली, किसानों की मेहनत हुई राख

पीड़ित किसान किशन कुमार का कहना है कि एक दिन पहले ही उन्होंने बिजली विभाग को इस समस्या की जानकारी दी थी, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. आज सुबह 11 हजार वोल्ट की लाइन में जम्फर फटने से चिंगारी निकली और उसी चिंगारी ने खेतों में आग लगा दी.

मौके पर मौजूद लोगों की माने तो आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी फसल जलकर खाक हो गई. ग्रामीणों को आग बुझाने का मौका तक भी नहीं मिला. ग्रामीणों के मुताबिक आग लगने की वजह बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

फिलहला जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार रामनगर के करनपुर गांव में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी माहौल हो गया, जब गेहूं की तैयार फसल के खेत में अचानक से आग लग गई. कुछ दी देर में आग पूरे खेत में फैल गई और 12 बीघा में फैली गेहूं की फसल जलकर राख हो गई.

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में बड़ी घटना हो गई. रामनगर के करनपुर क्षेत्र में खेतों में आग लग गई. इस अग्निकांड में किसान की पूरी फसल जलकर राख हो गई. आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है.

किसान के अनुसार महज एक मिनट के भीतर पूरी फसल जलकर राख हो गई. आग लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी की बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की. कुछ लोगों ने ट्रैक्टर चलाकर आग को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरी फसल जल चुकी थी.

ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद न तो अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और न ही कोई अन्य जिम्मेदार अधिकारी समय पर आया. जल संस्थान की जेई को भी पानी के टैंकर के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने टैंकर उपलब्ध न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया.

पीड़ित किसान किशन शर्मा और धर्मवीर शर्मा ने बताया कि इस आग से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. वहीं काफी देर बाद मौके पर पहुंचे पटवारी ने निरीक्षण कर मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है.

काशीपुर में भी आग की घटना सामने आई: उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में गोविषण टीले में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसकी ऊंची-ऊंची लपटें आसमान तक उठती नजर आईं. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोगों में दहशत फैल गईय

काशीपुर में भी गोविषाण टीले पर लगी आग. (ETV Bharat)

मिली जानकारी के अनुसार, टीले में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लियाय आग से उठता धुआं दूर-दूर तक फैल गया, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग घबरा गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और मौके पर 7 फायर टेंडर की गाड़ियां भेजी गईं. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए. हालांकि, स्थानीय लोगों की सूझबूझ और तत्परता के चलते दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया ने बताया कि सूचना मिलते ही 7 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि जब तक दमकल टीम मौके पर पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने आग को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया था. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और मामले की जांच जारी है.

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