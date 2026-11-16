यूनानी दवाओं के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार
आरोपी खुद को डॉक्टर बताते थे और लोगों को नकली यूनानी दवाएं खरीदने को उकसाते थे. IFSO की टीम ने छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार किया.
Published : November 16, 2026 at 4:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह पीतमपुरा इलाके में अवैध कॉल सेंटर चलाकर यूनानी हेल्थकेयर के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था. पुलिस ने मौके से 12 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
डीसीपी IFSO गौरव त्यागी ने बताया कि 'मेसर्स अतिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड' (AHCPL) के अधिकृत प्रतिनिधि दीपांशु की शिकायत पर 30 अक्टूबर को स्पेशल सेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच में सामने आया कि यह गिरोह पीतमपुरा के शिवाजी मार्केट स्थित एक दफ्तर से एमडीएल नेचुरल यूनानी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था.
आरोपियों ने गैर-कानूनी तरीके से AHCPL और उसके डिस्ट्रीब्यूटर UMPL के ग्राहकों का गोपनीय डेटा चुराया था. इस डेटा के जरिए कॉल सेंटर के एजेंट ग्राहकों को फोन करते थे और खुद को डॉक्टर बताकर उन्हें नकली यूनानी दवाएं खरीदने के लिए उकसाते थे. छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली दवाएं और फर्जी ऑर्डर से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं. टेक्निकल इनपुट के आधार पर IFSO की टीम ने छापा मारकर 12 लोगों को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि यह सिंडिकेट एक कॉर्पोरेट दफ्तर की तरह काम कर रहा था. इसमें हर किसी की भूमिका तय थी.
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मुख्य प्रबंधन पंकज (30) टीम लीडर के रूप में रोजमर्रा का काम संभालता था और फरार सरगना लतीफ और ज्योति के निर्देशों पर काम करता था. अंकित (29) सुपरवाइजर के तौर पर एजेंटों को ट्रेनिंग देता था, सूरज (30) अकाउंटेंट था, जबकि मोंटी (26) कैश और नकली दवाओं के स्टॉक का हिसाब रखता था. वहीं टेलीकॉलिंग एजेंट- मुनीर (21), अमित तिवारी (21), विवेक (24), शिवम मंडल (21), समीर कुमार (21), अंशु (21), शाहिद (21) और ईशांत (21) ग्राहकों को फर्जी डॉक्टर बनकर फोन करते थे और नकली ऑर्डर प्रोसेस करते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे 40 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप (जिनमें ग्राहकों का चुराया गया डेटा मौजूद है) और 6 फर्जी मुहरें बरामद की हैं. पुलिस अब इस गिरोह के फरार सरगनाओं लतीफ और ज्योति की तलाश कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ग्राहकों का निजी डेटा लीक कैसे हुआ और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है.
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