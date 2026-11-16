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यूनानी दवाओं के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह पीतमपुरा इलाके में अवैध कॉल सेंटर चलाकर यूनानी हेल्थकेयर के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था. पुलिस ने मौके से 12 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

डीसीपी IFSO गौरव त्यागी ने बताया कि 'मेसर्स अतिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड' (AHCPL) के अधिकृत प्रतिनिधि दीपांशु की शिकायत पर 30 अक्टूबर को स्पेशल सेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच में सामने आया कि यह गिरोह पीतमपुरा के शिवाजी मार्केट स्थित एक दफ्तर से एमडीएल नेचुरल यूनानी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था.