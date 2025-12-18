ETV Bharat / state

छात्रा की मौत का मामला : प्रशासन ने मानी मांगें, 12 आरोपी पकड़े, SI निलंबित...जानिए पूरा मामला

डूंगरपुर: जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के जान देने का मामले में गुरुवार को पीड़ित परिवार और प्रशासन के बीच समझौता हो गया. प्रशासन ने परिवार की मांगें मान लीं. पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके परिवार और सहयोगियों सहित कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया है. छात्रा को गांव का एक लड़का परेशान करता था. आरोप है कि छात्रा ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस पर पीठ चौकी के एसआई मणीलाल को निलंबित कर दिया गया है. इसी प्रकार पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए का मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और आरोपियों के घरों के पट्टों की जांच कराने की मांग मान ली गई.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि गांव की नाबालिग छात्रा ने 16 दिसंबर की शाम जान देने का प्रयास किया था. हालत बिगड़ने पर उसे पहले सीमलवाड़ा और फिर डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया. स्थिति गंभीर होने पर उसे उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद से गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया था. बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

आरोपियों के घर जलाने का प्रयास: आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाने और पर्याप्त मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर लोग आक्रोशित थे. गुरुवार को सुबह से ही जिले भर से लोग पीठ पहुंचने लगे और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घरों की ओर जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोक दिया. इस दौरान धक्कामुक्की की स्थिति भी उत्पन्न हुई. दोपहर को आईजी गौरव श्रीवास्तव, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार मौके पर पहुंचे.