छात्रा की मौत का मामला : प्रशासन ने मानी मांगें, 12 आरोपी पकड़े, SI निलंबित...जानिए पूरा मामला

आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घरों की ओर जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोक दिया. इस दौरान धक्कामुक्की की स्थिति भी उत्पन्न हुई.

Minor killed herself in dungarpur
गांव में पुलिस चौकी के सामने एकत्र ग्रामीण (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
डूंगरपुर: जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के जान देने का मामले में गुरुवार को पीड़ित परिवार और प्रशासन के बीच समझौता हो गया. प्रशासन ने परिवार की मांगें मान लीं. पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके परिवार और सहयोगियों सहित कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया है. छात्रा को गांव का एक लड़का परेशान करता था. आरोप है कि छात्रा ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस पर पीठ चौकी के एसआई मणीलाल को निलंबित कर दिया गया है. इसी प्रकार पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए का मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और आरोपियों के घरों के पट्टों की जांच कराने की मांग मान ली गई.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि गांव की नाबालिग छात्रा ने 16 दिसंबर की शाम जान देने का प्रयास किया था. हालत बिगड़ने पर उसे पहले सीमलवाड़ा और फिर डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया. स्थिति गंभीर होने पर उसे उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद से गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया था. बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

आरोपियों के घर जलाने का प्रयास: आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाने और पर्याप्त मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर लोग आक्रोशित थे. गुरुवार को सुबह से ही जिले भर से लोग पीठ पहुंचने लगे और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घरों की ओर जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोक दिया. इस दौरान धक्कामुक्की की स्थिति भी उत्पन्न हुई. दोपहर को आईजी गौरव श्रीवास्तव, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार मौके पर पहुंचे.

11 लाख के मुआवजे पर सहमति: उन्होंने पीड़ित परिवार और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की. बैठक में पीड़ित परिवार द्वारा 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई, लेकिन अंततः सरकारी नियमों के अनुसार 11 लाख रुपए मुआवजे पर सहमति बनी. एसपी मनीष कुमार ने बताया कि शिकायत दर्ज न करने के आरोप में एसआई मणीलाल को निलंबित कर दिया गया है. परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी देने का आश्वासन दिया गया.

आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अधिकारियों ने पहले उनके पट्टों की जांच कराने और अवैध पाए जाने पर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिलाया. एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी, उसकी पत्नी, मां, बहन, भाई और पिता समेत अन्य सहयोगियों सहित कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है. मांगें माने जाने के बाद लोगों ने धरनास्थल खाली कर दिया.

