Kota - NEET UG की कोचिंग कर रही छात्रा ने दी जान
छात्रा फिलहाल 11वीं कक्षा में थी और नीट यूजी की तैयारी भी कर रही थी.
Published : March 11, 2026 at 9:33 AM IST
कोटा : शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में नीट यूजी की कोचिंग कर रही छात्रा के आत्महत्या का मामला सामने आया है. घटनाक्रम मंगलवार को मृतका के मामा की शादी के 1 दिन बाद हुआ है. घटना के समय मृतका की मां दुल्हन के घर प्रवेश की रस्मों में शामिल होने गई थी. इसी दौरान बालिका ने ये कदम उठाया. जब मां घर लौटी तो उसके होश उड़ गए.
अनंतपुरा थाना अधिकारी रमेश कविया ने बताया कि पड़ासलिया निवासी विष्णु कुमार धाकड़ बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार को लेकर कोटा आ गए थे. वह विनोबा भावे नगर में किराए पर मकान लेकर रह रहे थे. उनके साले का विवाह 9 मार्च को देर रात को हुआ. इसके बाद मंगलवार को नई दुल्हन के घर में स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था. विनोद कुमार शादी के बाद अपने गांव चले गए थे, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी वहीं रुक गई थीं. इसके बाद उनकी पत्नी दुल्हन के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में चली गई और 17 वर्षीय बेटी घर पर ही रुक गई. जब उनकी पत्नी वापस आई तो बेटी ने दरवाजा नहीं खोला.
इसके बाद अन्य परिजनों को भी बुलाया गया और दरवाजे की कुंदी तोड़कर अंदर देखा तो घटना का पता चला. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है. पुलिस ने मंगलवार को ही शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया. इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. फिलहाल घटना का कारण प्रारंभिक तौर पर सामने नहीं आया है. परिजनों से पूछताछ और तकनीकी अनुसंधान के बाद भी कुछ कारण सामने आ सकता है.
बालिका के मामा दिनेश नगर का कहना है कि उनकी भांजी कोटा में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी की कोचिंग कर रही थी. वह फिलहाल 11वीं में पढ़ रही थी. वह पढ़ने में काफी तेज थी, इसीलिए पिता परिवार के साथ कोटा शिफ्ट हो गए थे और बालिका को पढ़ा रहे थे.